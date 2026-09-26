Il cosentino Alfredo Citrigno entra nel Gruppo Tecnico Scienze della Vita di Confindustria

Alfredo Citrigno, presidente del Gruppo Citrigno e della Sezione Sanità di Unindustria Calabria, è stato nominato componente del Gruppo Tecnico Scienze della Vita di Confindustria. Un incarico che rappresenta un riconoscimento al percorso imprenditoriale maturato nel settore sanitario e che porta una rappresentanza calabrese all’interno di uno dei tavoli nazionali dedicati all’innovazione, agli investimenti e allo sviluppo delle scienze della vita. Unindustria Calabria ha espresso le proprie congratulazioni per la nomina, sottolineando il valore di un risultato che coinvolge non solo la figura di Citrigno, ma l’intero sistema associativo e imprenditoriale regionale. Il presidente del Gruppo Citrigno guida infatti una realtà sanitaria presente in Calabria con strutture diagnostiche e specialistiche distribuite sul territorio, impegnata nel campo della salute e dei servizi sanitari.

La nomina di Alfredo Citrigno consolida la presenza dell’imprenditoria sanitaria calabrese nei tavoli tecnici nazionali di Confindustria, dove vengono affrontati temi strategici per il futuro del comparto, dalla ricerca all’innovazione tecnologica, fino agli investimenti nel settore delle scienze della vita. Il presidente di Unindustria Calabria Aldo Ferrara ha evidenziato il significato dell’incarico, collegandolo al lavoro svolto da Citrigno alla guida della Sezione Sanità dell’associazione e alla capacità di rappresentare le esigenze delle imprese del territorio in un contesto nazionale.

“Ci congratuliamo con Alfredo Citrigno per un incarico che è motivo di orgoglio per l’intero sistema associativo calabrese – dichiara il presidente di Unindustria Calabria, Aldo Ferrara -. La sua esperienza alla guida della Sezione Sanità della nostra associazione ha già dimostrato competenza e visione: portarla ora al tavolo tecnico nazionale di Confindustria significa dare voce alle istanze delle imprese calabresi della sanità in un contesto che definisce le politiche di sviluppo del settore su scala nazionale”.

Mazzuca: “Un segnale importante per tutto il Mezzogiorno”

Soddisfazione è stata espressa anche da Natale Mazzuca, vicepresidente di Confindustria per le Politiche Strategiche per lo Sviluppo del Mezzogiorno, che ha sottolineato il valore strategico della presenza di una voce calabrese all’interno di un organismo chiamato a confrontarsi sui grandi temi della competitività e dell’innovazione sanitaria. Secondo Mazzuca, il settore delle scienze della vita rappresenta uno degli ambiti fondamentali per lo sviluppo economico del Paese e il coinvolgimento di rappresentanti del Mezzogiorno può contribuire a rafforzare il ruolo dei territori del Sud nelle strategie nazionali.

“La nomina di Alfredo Citrigno rappresenta un segnale importante per tutto il Mezzogiorno – aggiunge Natale Mazzuca, vicepresidente di Confindustria per le Politiche Strategiche per lo Sviluppo del Mezzogiorno -. Le scienze della vita sono uno dei comparti su cui si gioca la competitività del Paese e avere una voce calabrese in un tavolo tecnico così strategico è un’opportunità che va colta per rafforzare il ruolo del Sud nell’agenda nazionale dell’innovazione in sanità”.

La nomina di Citrigno viene quindi presentata come un passaggio significativo per il settore sanitario regionale, chiamato sempre più a confrontarsi con le trasformazioni tecnologiche e organizzative che stanno interessando il comparto a livello nazionale e internazionale. L’ingresso nel Gruppo Tecnico Scienze della Vita di Confindustria rappresenta per la Calabria un’occasione per portare nei tavoli decisionali nazionali il punto di vista delle imprese sanitarie del territorio, valorizzando esperienze, competenze e prospettive di sviluppo legate all’innovazione nel mondo della salute.