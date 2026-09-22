“Il coraggio di governare”, il presidente Occhiuto presenta a Roma il suo nuovo libro

Dalla guida della Regione Calabria alle sfide della politica nazionale, passando per sanità, energia, migrazioni e rapporto tra istituzioni e cittadini. È questo il percorso raccontato da Roberto Occhiuto nel suo nuovo libro “Il coraggio di governare. Idee liberali, la forza di realizzarle”, volume edito da Piemme che sarà disponibile nelle librerie a partire dal 29 settembre. Mentre, mercoledì 30 settembre alle ore 15.00, presso la Mondadori Bookstore della Galleria Alberto Sordi, in Piazza Colonna a Roma, si terrà la presentazione del volume. Il libro rappresenta un racconto personale e politico dell’esperienza maturata da Occhiuto nel corso del suo percorso istituzionale, con particolare attenzione al ruolo di chi governa e alle scelte quotidiane che incidono sulla vita delle comunità.

“Il coraggio di governare”, il libro di Occhiuto tra Calabria e politica nazionale

Nel volume, il presidente della Regione Calabria e vicesegretario nazionale di Forza Italia affronta alcuni dei temi che hanno caratterizzato il suo impegno politico e amministrativo negli ultimi anni. Tra gli argomenti centrali del libro trovano spazio la gestione della sanità pubblica, una delle principali sfide affrontate dalla Calabria, le politiche energetiche europee, il confronto all’interno della maggioranza di governo e il tema delle migrazioni. Il filo conduttore dell’opera è il rapporto tra le idee politiche e la capacità concreta di trasformarle in decisioni amministrative. Il volume viene presentato come una riflessione sul significato del governo delle istituzioni, partendo dall’esperienza di un amministratore chiamato ogni giorno a misurarsi con problemi complessi e con la necessità di individuare soluzioni operative. Al centro della narrazione ci sono temi come sviluppo economico, sostenibilità dei conti pubblici e tutela dei diritti individuali, elementi che secondo la presentazione accompagnano la visione politica raccontata da Occhiuto.

Un libro dedicato alla politica come strumento per realizzare cambiamenti

Secondo la presentazione del volume, “Il coraggio di governare” nasce dall’idea che la politica debba essere valutata anche attraverso la capacità di produrre risultati concreti. Il libro viene descritto come un testo con un’impostazione liberale, riformista e orientata al futuro, rivolto a chi considera l’attività politica uno strumento per affrontare i cambiamenti della società. “Da questa straordinaria scuola di vita nasce la convinzione profonda che guida ogni pagina di questo libro: la libertà non è un privilegio di partenza, ma una conquista da garantire a tutti”, si legge nella presentazione dell’opera. Una frase che sintetizza il messaggio centrale del volume: il rapporto tra libertà individuale, responsabilità pubblica e capacità delle istituzioni di accompagnare lo sviluppo della società.

Roberto Occhiuto racconta la sua idea di governo e amministrazione

Con “Il coraggio di governare”, Roberto Occhiuto affida alla scrittura una riflessione sul proprio percorso politico e istituzionale. Il libro diventa così anche uno strumento attraverso cui il presidente della Regione Calabria racconta la propria idea di amministrazione pubblica, mettendo al centro la necessità di trasformare programmi e principi in azioni concrete. La presentazione romana alla Mondadori Bookstore della Galleria Alberto Sordi rappresenterà il primo momento pubblico dedicato al volume, che arriverà nelle librerie dal 29 settembre 2026. Un appuntamento che unisce il racconto di una esperienza amministrativa regionale con i temi più ampi della politica italiana, attraverso la prospettiva di un protagonista delle istituzioni che ha scelto di raccontare il proprio modo di intendere il governo della cosa pubblica.