Il Catania si muove anche a mercato chiuso: preso lo svincolato Vallocchia

Il Catania continua a lavorare sul mercato anche dopo la chiusura ufficiale della sessione estiva e mette a segno un nuovo innesto pescando dal bacino degli svincolati. Il club rossazzurro ha infatti annunciato l’arrivo di Andrea Vallocchia, centrocampista classe 1997 che ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2028. La società etnea ha comunicato di “aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Vallocchia, che si lega contrattualmente alla nostra società fino al 30 giugno 2028”. Un’operazione che aggiunge esperienza e qualità al reparto di centrocampo, in un momento in cui il Catania è chiamato a invertire la rotta dopo un avvio di stagione complicato.

Nato a Rieti il 22 maggio 1997, Vallocchia porta con sé un bagaglio significativo maturato soprattutto in Serie C. Il nuovo calciatore rossazzurro ha collezionato complessivamente 254 presenze in terza serie, mettendo a referto 12 gol e 18 assist, numeri che raccontano la continuità avuta nel corso della carriera. Nel suo percorso professionale il centrocampista ha vestito diverse maglie importanti. Con la Reggiana ha conquistato nel 2023 la promozione in Serie B, mentre nella categoria cadetta aveva già avuto modo di misurarsi con il Cosenza, dove ha giocato tra il 2021 e il 2022.

Vallocchia ha completato la propria formazione calcistica nel Benevento, muovendo poi i primi passi tra i professionisti con la Sambenedettese, squadra con cui ha contribuito alla promozione in Serie C e con cui ha successivamente debuttato nella terza serie nazionale. Nel corso della carriera il centrocampista ha indossato anche le maglie di Olbia, Juve Stabia, Triestina e Ternana. Proprio con il club umbro ha vissuto il triennio più recente, prima di approdare ora alla corte del Catania.

Il Catania prova a cambiare passo dopo un avvio difficile

L’arrivo di Vallocchia si inserisce nella strategia del Catania di rinforzare la rosa con giocatori di esperienza. Negli ultimi giorni della sessione di mercato gli etnei avevano già completato altri innesti di rilievo, tra cui quelli di Massimo Coda, Fabrizio Caligara e Roberto Insigne. I nuovi acquisti devono ancora trovare il giusto inserimento e uno spazio concreto nelle rotazioni della squadra, ma rappresentano un segnale chiaro della volontà del club di cambiare marcia. La stagione, infatti, è iniziata nel modo peggiore per i rossazzurri, con tre sconfitte tra campionato e Coppa Italia Serie C che impongono ora una reazione immediata. Adesso il Catania punta sull’esperienza di calciatori abituati a palcoscenici difficili per provare a raddrizzare il percorso e rilanciare le proprie ambizioni nel campionato di Serie C.