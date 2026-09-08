Il Capitano Gabriele Migliano lascia Soveria Mannelli: guiderà la Compagnia Carabinieri di Petilia Policastro

Il Capitano Gabriele Migliano lascia il comando della Compagnia Carabinieri di Soveria Mannelli per apprestarsi ad assumere l’incarico di Comandante della Compagnia Carabinieri di Petilia Policastro, in provincia di Crotone. Per l’Ufficiale, che ha trascorso un quinquennio nell’area del Reventino, si tratta di un ritorno in terra crotonese. Aveva, infatti, retto il comando della Tenenza di Isola di Capo Rizzuto per quattro anni, prima di approdare nella provincia di Catanzaro, ove ha guidato con generosità, senso del dovere ed estrema professionalità l’Arma soveritana, impegnata quotidianamente in territorio impervio caratterizzato da vaste aree montane e collinari, interessate da frequenti fenomeni di criminalità comune ed organizzata.

Il Capitano Migliano è stato molto apprezzato per la fermezza e lo spirito info-investigativo

Il Capitano Migliano, conducendo personalmente e attivamente diverse operazioni di polizia giudiziaria sul territorio, con la collaborazione dei reparti dipendenti, è stato molto apprezzato per la fermezza e lo spirito info-investigativo, qualità che gli hanno consentito di ottenere proficui risultati operativi nel contrasto ai fenomeni dello spaccio di sostanze stupefacenti, della detenzione abusiva di armi e delle truffe ai danni di persone anziane. Molto apprezzati sono stati, inoltre, gli incontri tenuti con gli studenti dei vari istituti scolastici del territorio, nell’ambito del progetto denominato “Cultura della Legalità”, momenti durante i quali l’Ufficiale ha cercato di trasmettere ai giovani i valori fondanti dell’Istituzione e del corretto vivere civile, nonché l’importanza delle norme in materia di sicurezza stradale. Al Capitano Migliano vanno i ringraziamenti della scala gerarchica e della comunità per il lavoro svolto ed un sentito augurio di buon lavoro nel nuovo incarico che andrà a ricoprire nella città di Petilia Policastro.