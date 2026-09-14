Il Canada si allontana da Trump: Carney guarda all’Europa e tratta il prestito Ue per l’Ucraina

Il Canada accelera la svolta verso l’Europa e lancia un segnale politico preciso nel pieno delle tensioni con gli Stati Uniti di Donald Trump. Il governo guidato dal premier Mark Carney è infatti in trattative per partecipare al prestito da 90 miliardi di euro dell’Unione Europea destinato all’Ucraina, una mossa che va oltre il sostegno a Kiev e rappresenta il tentativo di Ottawa di costruire nuovi equilibri internazionali.

Secondo quanto riportato dal Financial Times, Canada e Unione Europea puntano a raggiungere un’intesa sul contributo canadese prima del vertice Ue-Canada previsto a Montréal alla fine di ottobre. L’operazione si inserisce in una strategia più ampia del governo Carney: rafforzare i legami con il Vecchio Continente e diminuire la storica dipendenza economica e politica dagli Stati Uniti.

La strategia di Carney: più Europa, meno dipendenza dagli Stati Uniti

Il rapporto tra Canada e Stati Uniti, da sempre caratterizzato da una profonda integrazione economica e militare, è entrato in una fase di forte tensione dopo le politiche dell’amministrazione Trump, soprattutto sul fronte commerciale. Ottawa sta quindi cercando nuove sponde internazionali per diversificare le proprie alleanze.

La partecipazione al prestito europeo per l’Ucraina diventa così un simbolo della nuova direzione canadese: il governo di Carney vuole presentare il Paese come un partner affidabile delle democrazie occidentali, ma non più esclusivamente legato a Washington.

Il premier canadese ha promosso una visione basata su una maggiore cooperazione tra Paesi alleati, puntando su rapporti più stretti con Unione Europea, Regno Unito e altri partner occidentali. Il dossier Ucraina rappresenta uno dei terreni principali su cui Ottawa intende dimostrare il proprio ruolo internazionale.

Il Canada cerca un nuovo asse con Bruxelles

La possibile adesione canadese al programma finanziario europeo per Kiev non sarebbe un episodio isolato. Negli ultimi mesi Ottawa e Bruxelles hanno lavorato per ampliare la cooperazione in settori strategici come energia, difesa, intelligenza artificiale, ricerca e commercio digitale.

L’obiettivo del governo canadese è costruire un rapporto più profondo con l’Europa, fino a immaginare forme innovative di collaborazione politica ed economica. Non si parla di ingresso nell’Unione Europea, ma di un modello di partnership rafforzata che permetta al Canada di essere più vicino ai mercati e alle istituzioni europee.

Una prospettiva che assume un valore ancora più rilevante alla luce delle tensioni con Washington: il messaggio di Ottawa è che il Canada vuole mantenere un ruolo autonomo nello scenario globale.

La questione ucraina al centro della nuova politica estera canadese

Il sostegno all’Ucraina è uno degli elementi chiave della strategia internazionale di Carney. Il Canada ha già fornito importanti aiuti militari a Kiev e ora valuta un coinvolgimento diretto nel grande piano finanziario europeo per sostenere il Paese durante il conflitto.

La scelta avrebbe anche un valore diplomatico: partecipare al programma dell’Ue significherebbe rafforzare il legame con gli alleati europei proprio mentre il ruolo degli Stati Uniti nella gestione delle crisi internazionali viene percepito da alcuni partner come più incerto.

Una svolta storica nei rapporti nordamericani

Il possibile avvicinamento del Canada all’Europa rappresenta uno dei segnali più evidenti del cambiamento degli equilibri occidentali nell’era Trump. Per decenni Ottawa ha avuto negli Stati Uniti il proprio riferimento economico e strategico principale, ma oggi il governo canadese punta a una maggiore autonomia.

La partita del prestito Ue da 90 miliardi per l’Ucraina diventa quindi molto più di una semplice partecipazione finanziaria: è il simbolo di un Canada che cerca nuovi spazi di influenza e che vuole costruire un rapporto più solido con l’Europa, senza rinunciare ai legami storici con Washington.