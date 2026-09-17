Il 21 settembre la presentazione del Reggio Calabria FilmFest – RCFF, Festival dello Stretto

Lunedì 21 settembre 2026, ore 12:00, presso Palazzo Alvaro – Sala Boccioni, si terrà la conferenza stampa di apertura e presentazione della XX Edizione del Reggio Calabria FilmFest – RCFF, Festival dello Stretto. L’incontro inaugurerà ufficialmente la manifestazione, in programma dal 21 al 26 settembre 2026, con gli appuntamenti principali nell’Arena di Piazza De Nava, di fronte al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria.

Durante la conferenza saranno presentati il manifesto ufficiale, il programma ufficiale del ventennale, gli ospiti e gli artisti attesi, i partner istituzionali e gli sponsor. Saranno inoltre annunciati la giuria, la madrina ufficiale, il Concorso internazionale di cortometraggi Millennial Movie e Next Actor Calabria, il contest di scouting dedicato ai giovani attori calabresi.

La XX edizione, accompagnata anche quest’anno dal claim “Identità viva. Bellezza eterna”, è dedicata alla memoria dell’attore, regista e sceneggiatore reggino Leopoldo Trieste.

Interverranno il direttore generale Michele Geria, il direttore artistico Gianlorenzo Franzì e i rappresentanti delle Istituzioni. Al termine della presentazione sarà riservato uno spazio a interviste, fotografie e riprese televisive.