IIS “L. Palma Green Falcone Borsellino” di Corigliano-Rossano, al via il nuovo anno scolastico nel segno dell’innovazione

Si riaprono le porte dell’Istituto di Istruzione Superiore “L. Palma-Green-Falcone-Borsellino” per l’avvio del nuovo anno scolastico 2026/2027. L’istituto di Corigliano-Rossano si prepara ad accogliere studenti, docenti e personale ATA con un programma didattico rinnovato e fortemente orientato alle sfide del futuro. In continuità con gli obiettivi strategici delineati nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), la scuola conferma la propria missione educativa attraverso quattro direttrici principali: innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale, internazionalizzazione e sinergia con il tessuto produttivo locale.

Il nuovo anno scolastico punta sul consolidamento e sull’ampliamento di alcuni progetti ritenuti strategici per la formazione degli studenti. Tra questi rientrano i percorsi dedicati alla sostenibilità e alla transizione green, con attività didattiche finalizzate alla sensibilizzazione ambientale e allo sviluppo di competenze legate alla green economy, elemento centrale dell’identità dell’istituto. Proseguiranno inoltre le esperienze internazionali attraverso i progetti Erasmus+, con percorsi di mobilità per studenti e docenti che consentiranno di arricchire il bagaglio linguistico e culturale attraverso scambi e tirocini all’estero.

Grande attenzione sarà dedicata anche alla Formazione Scuola-Lavoro, con il rafforzamento delle collaborazioni con aziende e realtà produttive del territorio, in particolare nei settori navale, industriale ed economico-gestionale. Parallelamente verranno potenziati i percorsi di didattica digitale e inclusione, attraverso laboratori e metodologie innovative pensate per garantire un apprendimento personalizzato e attento alle esigenze di ogni studente.

Percorsi 4+2 e nuove opportunità per gli studenti

Il PTOF triennale, guidato dalla dirigente scolastica Cinzia D’Amico, rafforza ulteriormente la vocazione innovativa dell’istituto. Tra le principali novità operative figurano il consolidamento dei percorsi filiera 4+2, che prevedono il Diploma Quadriennale integrato con gli ITS Academy, offrendo agli studenti un accesso anticipato e qualificato al mondo dell’università e del lavoro. Nei curricula saranno inoltre integrate competenze legate alla transizione ecologica e digitale, con l’obiettivo di preparare giovani capaci di affrontare un mercato del lavoro in continua trasformazione.

L’offerta dell’Istituto Palma-Green-Falcone-Borsellino si presenta articolata e diversificata, con percorsi che spaziano dalle nuove competenze digitali agli indirizzi tecnologici e professionali. Tra le proposte figurano le curvature in Web Marketing & Web Editing e Intelligenza Artificiale per l’Economia Digitale nell’area economica, oltre ai percorsi tecnologici di Informatica, Meccanica e Meccatronica, Grafica & Comunicazione, Costruzioni Ambiente e Territorio. L’istituto conferma inoltre gli indirizzi dedicati a Turismo, Trasporti e Logistica, con particolare riferimento alla Conduzione del Mezzo Aereo e Navale, e al Liceo Scientifico a Indirizzo Sportivo.

D’Amico: “Una scuola moderna, equa e fortemente orientata al futuro”

La dirigente scolastica Cinzia D’Amico ha sottolineato il valore del nuovo anno scolastico come momento di ripartenza e di rinnovamento dell’impegno educativo dell’istituto. “L’inizio di un nuovo anno scolastico rappresenta sempre una tappa carica di attese, responsabilità e speranza. Accogliere nuovamente nelle nostre aule le studentesse e gli studenti dell’I.I.S. “Luigi Palma-Green- Falcone Borsellino” significa rinnovare la nostra promessa educativa verso una comunità e un territorio, quello di Corigliano-Rossano, in costante evoluzione“, ha dichiarato la dirigente.

D’Amico ha evidenziato la necessità di costruire una scuola capace di accompagnare gli studenti verso il futuro attraverso competenze concrete e una formazione sempre più vicina alle esigenze della società. “La sfida che il nostro Istituto porta avanti riguarda la costruzione di una scuola moderna, equa e fortemente orientata al futuro. Attraverso il consolidamento dei nuovi percorsi sperimentali quadriennali (4+2), il rafforzamento delle competenze digitali e della transizione ecologica, e la sinergia con il tessuto economico, produttivo ed infrastrutturale locale, garantiamo ai nostri ragazzi un’offerta formativa d’eccellenza capace di renderli protagonisti consapevoli del loro domani“, ha aggiunto.

Un augurio particolare è stato rivolto agli studenti che iniziano il percorso nelle classi prime, invitandoli a vivere la scuola con curiosità e partecipazione. “Ai nostri studenti, in particolar modo a coloro che iniziano quest’anno il nuovo percorso nelle classi prime, rivolgo l’augurio di vivere la scuola con curiosità, passione e spirito critico, sapendo di poter contare su una squadra di docenti e personale ATA competente e vicina“, ha concluso la dirigente. “A tutte le famiglie, ai docenti e a tutto il personale della scuola va il mio più sentito augurio di buon lavoro per un anno scolastico 2026/2027 all’insegna della crescita condivisa e del successo formativo“, è il messaggio finale della dirigente scolastica Cinzia D’Amico.