Idonei e tirocinanti, Antoniozzi: “nessuna avversione alla proposta di legge regionale, solo polemiche strumentali”

Il confronto sulla situazione dei tirocinanti e degli idonei regionali in Calabria entra nel dibattito politico con l’intervento di Alfredo Antoniozzi, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. Il parlamentare ha precisato che la proposta di legge presentata dal partito riguarda principalmente i TLS, i tirocinanti stabilizzati, escludendo qualsiasi contrapposizione rispetto alla proposta di legge regionale sugli idonei attualmente all’esame della commissione competente.

Antoniozzi ha sottolineato la volontà di collaborare con tutte le forze politiche per arrivare a un percorso condiviso, evidenziando anche il proprio impegno nel sollecitare interventi legislativi e modifiche ritenute necessarie per affrontare la questione occupazionale. “La proposta di legge presentata da Fdi riguarda soprattutto i TLS, i tirocinanti stabilizzati. Non c’è nessuna avversione verso la proposta di legge regionale sugli idonei in discussione in commissione rispetto alla quale l’on De Francesco lavorerà in sinergia con le altre forze politiche. Tutte”.

Il richiamo alla legge 150/2000 e al ruolo dell’informazione

Nel suo intervento, il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera ha inoltre richiamato il tema dell’applicazione della legge 150/2000, relativa alla comunicazione istituzionale, spiegando di aver avviato un’interlocuzione con il presidente dell’Ordine dei giornalisti della Calabria Giuseppe Soluri. Secondo Antoniozzi, l’introduzione nuovamente dell’articolo 4 con un riferimento al principio di omogeneità rappresenterebbe un elemento importante e coerente, a suo giudizio, con i principi costituzionali. “Sono stato tra i primi a sollecitare l’approvazione con le modifiche. E ho sollecitato l’attivazione della legge 150/2000 con una interlocuzione con il presidente dell’ordine dei giornalisti Giuseppe Soluri. Sono sicuro che i consiglieri regionali sapranno recepire l’importanza. Proprio la reintroduzione dell’articolo 4 con un richiamo alla omogeneità è una cosa importante e assolutamente in linea con la Costituzione”.

Nella parte conclusiva della dichiarazione, Antoniozzi ha fatto riferimento anche al risultato delle elezioni suppletive di Reggio Calabria, sottolineando che la vittoria ottenuta dal centrodestra non deve tradursi in atteggiamenti di autosufficienza. Il parlamentare ha inoltre replicato alle critiche provenienti dall’opposizione sul tema degli idonei e delle promesse elettorali. “La vittoria di Reggio Calabria di ieri non ci fa montare la testa e certo, come dice qualcuno di estrema sinistra, non abbiamo preso in giro gli idonei per le elezioni”.