Idonei calabresi, Sinistra e Libertà: “hanno aspettato le Suppletive per tradirli, FdI peggio di Vannacci”

“Leggiamo dalla stampa che FdI ha presentato una proposta di legge regionale che snatura tutto il senso della proposta originaria per gli idonei calabresi. Sarebbe gravissimo se tutto questo portasse a non approvare la norma che nell’ultima riunione si era detto che veniva emendata tenendo conto delle esigenze del personale degli enti locali e di altre categorie. Sarebbe vergognoso pensare che hanno rinviato tutto per il timore di perdere voti alle suppletive di Reggio“. E’ quanto si legge in una nota del Circolo territoriale della Calabria di Sinistra e Libertà. “Per questo invitiamo i compagni Ranuccio e Bruno ad approvare la norma includendo gli enti locali, il portale unico e la normativa sulla comunicazione. FdI si dimostra peggiore, se fosse possibile, di Vannacci. I suoi consiglieri regionali dimostrano di essere contro i lavoratori, contro le persone che aspettano una speranza. Gente che non lavora nelle società partecipate, che non ha fratelli o sorelle piazzate nella Regione o congiunti che guadagnano milioni di euro”.

“Adesso aspettiamo che succederà alla prossima riunione della commissione. Poi, nel caso, chiederemo conto di tante cose e di tante sorprese che si sono registrate in questi anni nel pubblico impiego, nella sanità privata, nei centri dell’impiego. I lavoratori e gli idonei sono carne da macello per questa gente. Questa è l’attenzione che il partito di Giorgia Meloni dimostra di avere per la Calabria” si chiude la nota.