i politici, cresce Fratelli d’Italia: Pd e Futuro Nazionale in calo. Centrodestra (senza Vannacci) in vantaggio al Campo Largo | DATI

Nuovo movimento nelle intenzioni di voto degli italiani. Il sondaggio realizzato dall’istituto Only Numbers di Alessandra Ghisleri per Porta a Porta, diffuso il 29 settembre 2026, registra una crescita significativa di Fratelli d’Italia, mentre arretrano Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Futuro Nazionale e soprattutto +Europa. Il dato più rilevante riguarda proprio il partito della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che sale al 27,5%, guadagnando 1,2 punti percentuali rispetto alla rilevazione precedente del 14 settembre. Alle sue spalle il Pd si attesta al 20%, con una variazione negativa di 0,7 punti, mentre il Movimento 5 Stelle scende all’11,6%, perdendo 0,3 punti.

Fratelli d’Italia al 27,5%, aumenta la distanza dal Pd

La fotografia restituita dal sondaggio vede quindi Fratelli d’Italia nettamente primo partito, con un vantaggio di 7,5 punti percentuali sul Pd. La crescita di FdI è inoltre la variazione positiva più consistente tra le principali forze politiche considerate nella rilevazione. Il dato del 27,5% rappresenta un incremento di 1,2 punti rispetto al 14 settembre. Il Partito Democratico, invece, arretra al 20%, perdendo lo 0,7%, mentre il Movimento 5 Stelle scende all’11,6%, con un calo dello 0,3%.

Forza Italia sale al 7,8%, Futuro Nazionale scende al 7%

Subito dopo i primi tre partiti si colloca Forza Italia, che raggiunge il 7,8% e guadagna 0,3 punti percentuali. Alle sue spalle si posiziona Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, accreditato del 7%, in calo dello 0,4% rispetto alla precedente rilevazione. Più indietro si trovano Alleanza Verdi e Sinistra e Lega, entrambe al 6,5%. AVS resta stabile, mentre la Lega registra un incremento dello 0,2%.

Azione stabile, Italia Viva sale. Forte calo di +Europa

Tra le forze politiche più piccole, Azione si attesta al 3,3% e rimane sostanzialmente stabile. Casa Riformista-Italia Viva-Renzi raggiunge invece il 2,2%, con una crescita dello 0,1%. Il calo percentualmente più marcato della rilevazione riguarda +Europa, che scende all’1,4%, perdendo 0,6 punti percentuali. Noi Moderati resta invece fermo all’1%, mentre l’insieme delle altre liste viene accreditato del 5,2%, con una variazione positiva dello 0,2%.

Sondaggio, tutti i dati dei partiti

Nel dettaglio, la rilevazione fotografa questo quadro:

Fratelli d’Italia: 27,5% ( +1,2 )

27,5% ( ) Pd: 20,0% ( -0,7 )

20,0% ( ) Movimento 5 Stelle: 11,6% ( -0,3 )

11,6% ( ) Forza Italia: 7,8% ( +0,3 )

7,8% ( ) Futuro Nazionale: 7,0% ( -0,4 )

7,0% ( ) Alleanza Verdi e Sinistra: 6,5% ( stabile )

6,5% ( ) Lega: 6,5% ( +0,2 )

6,5% ( ) Azione: 3,3% ( stabile )

3,3% ( ) Casa Riformista-Italia Viva: 2,2% ( +0,1 )

2,2% ( ) +Europa: 1,4% ( -0,6 )

1,4% ( ) Noi Moderati: 1,0% ( stabile )

1,0% ( ) Altri: 5,2% (+0,2). Reggio TV

Centrodestra al 42,8%, campo largo al 41,7%

Il confronto tra le coalizioni evidenzia uno scarto contenuto. Secondo i dati diffusi con la rilevazione, il centrodestra senza Futuro Nazionale di Vannacci raggiunge il 42,8%, guadagnando 1,7 punti percentuali. Il campo largo, calcolato comprendendo anche Italia Viva ma senza Azione, viene invece accreditato del 41,7%, con un calo di 1,5 punti. La distanza tra le due aree è quindi di 1,1 punti percentuali nella fotografia fornita da questa rilevazione. Va precisato che si tratta di una misurazione delle intenzioni di voto, non di una previsione dell’esito di eventuali elezioni: composizione delle coalizioni, legge elettorale, candidature e quota di indecisi possono incidere in modo rilevante sulla traduzione dei consensi in voti e seggi.

Indecisi e astensione restano al 44,7%

Resta molto elevato anche il dato relativo a indecisi e astensione, che arriva al 44,7%, con un aumento dello 0,2%. Si tratta di una quota che rappresenta uno degli elementi principali da tenere in considerazione nella lettura del sondaggio: quasi la metà del bacino considerato non esprime infatti, al momento della rilevazione, una scelta di voto definita.