“I Florio di Calabria, Leoni di Sicilia”: la grande epopea della famiglia Florio sbarca negli Stati Uniti

Si terrà il 19 settembre 2026 alle ore 17:00 presso la prestigiosa cornice di Palazzo Alvaro la conferenza stampa di presentazione del Tour negli Stati Uniti dello spettacolo “I Florio di Calabria, Leoni di Sicilia”, firmato dal musicantore reggino Fulvio Cama e dal cantore palermitano Sara Cappello. Prodotto dall’Associazione Culturale calabrese “Fabulanova” e dall’Associazione Culturale siciliana “Cantieri in Scena”, il progetto gode dei prestigiosi Patrocini dei Comuni di Reggio Calabria e Palermo e del COMITES di New York, avvalendosi del prezioso contributo del mecenatismo culturale e istituzionale italo-americano.

Un ponte identitario dallo Stretto all’Atlantico

Dopo il grande successo riscontrato in Australia nel febbraio scorso, Cama e Cappello, artisti con oltre trent’anni di carriera, da oltre un decennio soci e fondatori dell’“Unione Cantastorie”, portano oltreoceano un’opera artistica singolare e profonda.

Lo spettacolo ripercorre le vicende della famiglia Florio a partire dalla seconda metà del XVII secolo in Calabria, fino alla prima metà del XX secolo in Sicilia, trasformandone il titanico riscatto economico e sociale nel simbolo del sogno e del coraggio di tutti gli emigranti del Mezzogiorno d’Italia. Sul palco, Fulvio Cama darà voce alla narrazione delle origini calabresi, mentre Sara Cappello intreccerà la trama della storia siciliana in un unicum emotivo arricchito da canti tradizionali, con la suggestiva presenza dei pupi siciliani (tra cui le figure di Orlando, Angelica e l’inedito pupo raffigurante Franca Florio) e dei cartelloni storici.

All’iniziativa si affianca la prossima pubblicazione del romanzo I Florio di Calabria, scritto da Fulvio Cama insieme a Maria Cavallo ed edito da Città del Sole Edizioni. Il volume, in uscita il 25 settembre 2026, ricostruisce una storia tutta calabrese che precede il trasferimento della famiglia Florio in Sicilia e attraversa un arco di ben due secoli.

Il Calendario degli appuntamenti in USA (Ottobre 2026)

La tournée toccherà i luoghi cardine della diplomazia, della cultura e della formazione accademica negli USA:

6 Ottobre – Washington, D.C.: Lezione-spettacolo presso la Harris School.

Lezione-spettacolo presso la Harris School. 7 Ottobre – Washington, D.C.: Spettacolo presso l’Istituto Italiano di Cultura all’Ambasciata d’Italia.

Spettacolo presso l’Istituto Italiano di Cultura all’Ambasciata d’Italia. 8 Ottobre – Washington, D.C.: Evento e lezione-spettacolo presso la prestigiosa Georgetown University.

Evento e lezione-spettacolo presso la prestigiosa Georgetown University. 9 Ottobre – New York: Appuntamento culturale e Spettacolo al Museo Italo Americano di Little Italy.

Appuntamento culturale e Spettacolo al Museo Italo Americano di Little Italy. 12 Ottobre – New York: Partecipazione ufficiale e sfilata alla celebre Parata del Columbus Daycon il COMITES di New York.

Un rilievo centrale sarà dato alle lezioni-spettacolo dedicate agli studenti della Georgetown University e della Harris School: un’opportunità ad alto valore pedagogico per trasmettere alle nuove generazioni e alla comunità italo-americana la memoria e la ricchezza del patrimonio immateriale del Sud Italia.

Prospettive future: il Centenario di Rosa Balistreri

Durante il tour promozionale, i due artisti presenteranno in anteprima anche il progetto dedicato alle celebrazioni per il Centenario della nascita di Rosa Balistreri, che li vedrà nuovamente protagonisti nel Tour 2027“Rosa nel mondo” tra Stati Uniti, Canada, Australia, Sud America, Inghilterra, per omaggiare l’indimenticabile figura iconica e l’anima cantata della Sicilia.

Sostegni e Partnership Strategiche

L’articolata missione culturale è stata resa possibile grazie al coordinamento e alla partnership strategica con la società Italian Insights, LLC, alla curatela e al supporto logistico di Cetti Mangano da Washington, al contributo di Ornella Fado, al COMITES di New York e alla generosità di un’associazione mecenate di Palermo che ha coperto i costi delle tratte aeree, a dimostrazione del forte legame sociale e comunitario che sostiene questo ponte culturale.

Alla Conferenza Stampa di presentazione parteciperanno: l’Onorevole Prof. Giusi Princi, Parlamentare Europeo, il Consigliere Metropolitano Dott. Francesco Malara, Sindaco di S. Stefano d’Aspromonte, il Consigliere Comunale Avv. Paolo Bilardi, la Prof. Maria Cavallo coautrice del romanzo “I Florio di Calabria”, il Dott. Franco Arcidiaco, Editore, gli artisti: M° Fulvio Cama e M° Sara Cappello; moderatrice la Prof. Simona Treccosti, pittrice.