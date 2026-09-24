“I Florio di Calabria”, a Reggio l’anteprima nazionale del romanzo che riscopre le radici della celebre dinastia

Sarà Reggio Calabria ad ospitare l’anteprima nazionale di “I Florio di Calabria”, il romanzo storico scritto da Fulvio Cama e Maria Cavallo e pubblicato da Città del Sole Edizioni. L’appuntamento è fissato per venerdì 25 settembre alle ore 21.00 presso Spazio Open, in via dei Filippini 23, dove verrà presentato un volume che porta alla luce una pagina poco conosciuta della storia di una delle famiglie più importanti dell’economia italiana. Il libro ricostruisce infatti due secoli di vicende rimaste ai margini del racconto più noto legato ai Florio, quello della straordinaria affermazione vissuta a Palermo con il mito dei “Leoni di Sicilia”.

Il romanzo accompagna il lettore alla scoperta delle radici calabresi della dinastia, riportando l’attenzione sul periodo precedente alla consacrazione imprenditoriale dei Florio in Sicilia. Prima di diventare protagonisti assoluti della vita economica e sociale palermitana, infatti, i Florio avevano costruito a Bagnara Calabra importanti competenze commerciali e imprenditoriali, sviluppando attività legate alla viticoltura e alla conservazione del pesce sott’olio. Un percorso maturato nella cosiddetta “terra del leone”, un territorio che comprendeva Bagnara, Seminara e i Piani della Corona, dove si formarono quelle conoscenze che avrebbero poi contribuito alla nascita dell’impero economico della famiglia.

Fulvio Cama porta sul palco il racconto tra musica e narrazione

Nel corso della serata, oltre alla presentazione del volume, il pubblico potrà assistere anche a un momento artistico affidato a Fulvio Cama, musicantore reggino e autore del romanzo insieme a Maria Cavallo. L’artista proporrà infatti un assaggio dal vivo dello spettacolo “I Florio di Calabria, Leoni di Sicilia”, un progetto che unisce racconto e musica e che nei prossimi mesi porterà gli autori anche negli Stati Uniti. La rappresentazione è prevista nel mese di ottobre a Washington e New York, con appuntamenti tra accademie, sedi diplomatiche e la partecipazione alla parata del Columbus Day.

L’incontro di Spazio Open rappresenta un’occasione per riscoprire una pagina significativa della storia meridionale, attraverso una narrazione che collega territori diversi ma profondamente intrecciati. “I Florio di Calabria” racconta infatti il legame tra Calabria e Sicilia attraverso la vicenda di una famiglia capace di trasformare intuizioni commerciali e capacità imprenditoriali in una delle più grandi esperienze economiche italiane dell’Ottocento e del Novecento. Un racconto che parte dalle origini calabresi per arrivare fino alla dimensione internazionale raggiunta dai Florio, creando un ponte ideale tra il Mezzogiorno e gli Stati Uniti.