I Bronzi di Riace conquistano New York: Giorgio Marrapodi nominato Ambasciatore delle due statue nel mondo

I Bronzi di Riace continuano a essere un simbolo capace di parlare al mondo e, ancora una volta, lo fanno da una delle città più rappresentative del panorama internazionale. A New York, nella cornice del Community Center di Brooklyn, si è svolta la venticinquesima edizione del “Premio Internazionale dedicato ai Bronzi di Riace”, la manifestazione ideata e promossa da Giuseppe Tripodi che, negli anni, ha trasformato le due statue simbolo della Calabria in un vero strumento di promozione culturale, identitaria e territoriale oltre i confini nazionali.

Il protagonista della serata è stato il Dr. Giorgio Marrapodi, Ambasciatore e Capo della Rappresentanza Permanente d’Italia presso le Nazioni Unite a New York, insignito del titolo d’Onore di “Ambasciatore dei Bronzi di Riace nel Mondo”, una delle più importanti onorificenze assegnate nell’ambito della manifestazione. Il riconoscimento ha voluto celebrare non soltanto il prestigioso percorso diplomatico del Dr. Marrapodi, ma anche il suo impegno nella promozione dell’immagine dell’Italia nei principali contesti internazionali, contribuendo a rafforzare il dialogo tra culture e popoli.

Marrapodi: “Un riconoscimento che porta il nome dei Bronzi di Riace è motivo di grande orgoglio”

Davanti a rappresentanti delle istituzioni, esponenti della comunità italiana d’America e numerosi ospiti, la cerimonia ha confermato il valore di un’iniziativa che da venticinque anni costruisce un ponte ideale tra Reggio Calabria e le comunità italiane sparse nel mondo. Visibilmente emozionato al momento della consegna del premio, il Dr. Marrapodi ha voluto dedicare il riconoscimento alla diplomazia italiana e a tutti coloro che lavorano quotidianamente per rafforzare il ruolo dell’Italia sulla scena internazionale. “Ricevere un riconoscimento che porta il nome dei Bronzi di Riace è motivo di grande orgoglio-ha affermato- accolgo questo premio con gratitudine e lo considero uno stimolo a continuare a servire il mio Paese con passione e senso delle istituzioni”.

L’Ambasciatore ha poi rivolto un pensiero alla Calabria e alle comunità italiane all’estero, sottolineando il valore delle radici culturali e del patrimonio umano italiano. “Le nostre radici sono una ricchezza straordinaria. Ovunque ci troviamo, portiamo con noi valori, tradizioni e competenze che contribuiscono a costruire relazioni e opportunità. È questo il volto migliore dell’Italia che desideriamo raccontare”.

Tripodi: “I Bronzi patrimonio universale”

Dietro il successo del Premio c’è la visione di Giuseppe Tripodi, ideatore e anima della manifestazione, che continua a seguirne personalmente ogni fase organizzativa. Un percorso arrivato alla venticinquesima edizione, diventato negli anni un appuntamento capace di unire cultura, identità e promozione internazionale. “Venticinque edizioni rappresentano un traguardo importante, ma soprattutto testimoniano la forza di un’idea nata a Reggio Calabria e diventata patrimonio condiviso delle comunità italiane nel mondo – ha dichiarato Tripodi –. I Bronzi di Riace non appartengono soltanto alla Calabria, ma sono un simbolo universale di eccellenza, identità e dialogo tra i popoli”.

Tripodi ha poi spiegato il significato della scelta di conferire il riconoscimento al Dr. Giorgio Marrapodi, individuato come figura rappresentativa del ruolo dell’Italia nel mondo. “Abbiamo voluto rendere omaggio a una figura che rappresenta l’Italia ai massimi livelli internazionali e che, attraverso il suo lavoro, contribuisce ogni giorno a rafforzare il prestigio del nostro Paese. È il profilo ideale per incarnare il ruolo di Ambasciatore dei Bronzi di Riace nel Mondo”.

I messaggi delle istituzioni per il Premio internazionale

Alla serata sono arrivati anche numerosi messaggi istituzionali. Dopo il saluto del Presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana, hanno inviato il loro messaggio ai partecipanti il Sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro, il Presidente del Consiglio Regionale della Calabria Salvatore Cirillo e l’Europarlamentare reggina Giusi Princi. Gli esponenti istituzionali hanno espresso apprezzamento per un’iniziativa capace di promuovere l’immagine della Calabria e dell’Italia nel contesto internazionale, valorizzando un patrimonio culturale conosciuto in tutto il mondo.

Il riconoscimento conferito al Dr. Giorgio Marrapodi rappresenta così un nuovo tassello nella storia del Premio Internazionale dedicato ai Bronzi di Riace, rafforzando il legame tra Reggio Calabria, le due statue simbolo della Magna Grecia e le tante eccellenze italiane che contribuiscono ogni giorno a diffondere il prestigio del Paese nel mondo.