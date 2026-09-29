Hockey su prato, SSD UniMe subito vincente in Coppa Federale: 8-0 ai Ciclopi Palermo

Inizia con una netta vittoria il cammino delteam hockey della SSD UniMe nella Coppa Federale 2026/2027. Al Dusmet di Catania la formazione messinese supera con un convincente 8-0 i Ciclopi Palermo, conquistando i primi punti nella competizione e confermando le buone indicazioni emerse durante le settimane di preparazione.

Una gara che ha visto subito in evidenza uno dei nuovi innesti del gruppo guidato da Antonio Spignolo: l’esperto Santo Giuffrida, tornato all’attività agonistica dopo due stagioni di stop, si è presentato nel migliore dei modi realizzando una tripletta e risultando tra i protagonisti della prima uscita ufficiale della stagione. Buona anche la prestazione dell’altro nuovo arrivato, Alessandro Borgese, che ha mostrato personalità e qualità in mezzo al campo, confermando di poter rappresentare un elemento importante negli schemi della formazione messinese.

Al di là del risultato, particolarmente positivo è stato l’approccio complessivo della SSD UniMe. Nonostante si trattasse della prima gara ufficiale della stagione, la squadra ha mostrato una buona condizione fisica e un’impronta di gioco già riconoscibile, riuscendo a gestire la partita con continuità. Non sono mancati alcuni errori, inevitabili in questa fase iniziale, sui quali lo staff avrà adesso modo di lavorare nel percorso di crescita della squadra.

La partita si mette subito sui binari giusti per la SSD UniMe, che passa in vantaggio al 3′ con Santo Giuffrida. La formazione messinese continua a spingere e trova anche la rete di Ayman Khalil, chiudendo il primo quarto sul doppio vantaggio. Nel secondo quarto la squadra allenata da Spignolo mantiene il controllo del gioco e trova ancora la via del gol con Giuffrida, che trasforma un rigore e firma la propria doppietta personale. Si va così all’intervallo lungo con la SSD UniMe avanti 3-0.

Il copione non cambia nella seconda parte della gara. La formazione universitaria controlla le operazioni e continua a rendersi pericolosa dalle parti dell’estremo difensore palermitano Elia Milazzo. Nel terzo e nel quarto tempo arrivano altre cinque reti: doppietta di Cristian Visalli, terza marcatura personale di Santo Giuffrida, quindi i gol di Antonio Italia e Michele Malluzzo, per il definitivo 8-0.

Un esordio dunque ampiamente positivo per la SSD UniMe, anche se il risultato va contestualizzato considerando che i Ciclopi Palermo sono alla loro prima esperienza ufficiale con la formazione Senior e stanno ancora completando il proprio percorso di costruzione. Per la squadra messinese, invece, il successo rappresenta soprattutto una prima verifica del lavoro svolto in preparazione e un punto di partenza in vista dei prossimi appuntamenti.

Nell’altra gara del girone è arrivata una sorpresa: la GS Raccomandata Giardini ha superato il Valverde Hockey 2018, formazione neopromossa in Serie A2 e indicata tra le squadre più accreditate per la qualificazione alla fase finale della Coppa Federale. Un risultato che rende ancora più interessante il prossimo appuntamento della SSD UniMe, chiamata ad affrontare proprio la formazione ionica.

Per i ragazzi di Antonio Spignolo sarà dunque già un test importante per verificare le proprie ambizioni nella competizione e misurarsi con una squadra galvanizzata dal risultato ottenuto nella giornata inaugurale.