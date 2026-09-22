Guerra Ucraina, Trump incontra Zelensky: l’apertura di Putin e la carezza all’UE

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che il leader del Cremlino Vladimir Putin sarebbe intenzionato a mettere fine alla guerra in Ucraina, parlando ai giornalisti prima dell’incontro bilaterale con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a New York, in occasione dell’81esima Assemblea generale delle Nazioni Unite. Secondo quanto riferito dal presidente americano, l’obiettivo resta quello di individuare una soluzione diplomatica al conflitto che da anni coinvolge Russia e Ucraina, con il coinvolgimento degli alleati europei.

Trump: “Putin vuole la fine della guerra”

Prima del colloquio con Zelensky, Trump ha affermato che il presidente russo sarebbe orientato verso una conclusione del conflitto. “Il leader del Cremlino Vladimir Putin vuole la fine della guerra”, ha dichiarato il presidente americano. Le parole di Trump arrivano in un momento in cui la comunità internazionale continua a cercare una possibile strada negoziale per porre fine alle ostilità e favorire un accordo tra le parti.

Il presidente degli Stati Uniti non ha fornito ulteriori dettagli sulle modalità attraverso cui potrebbe essere raggiunta una soluzione, ma ha ribadito la volontà di lavorare per un’intesa.

L’incontro Trump-Zelensky a New York: “Troveremo una soluzione alla guerra”

Il bilaterale tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky si è svolto a margine dell’assemblea delle Nazioni Unite, con il tema della guerra al centro del confronto. Prima dell’incontro, Trump ha dichiarato: “Troveremo una soluzione alla guerra”. Il presidente americano ha poi aggiunto: “Il presidente Zelensky e io stiamo cercando di trovare una soluzione per quanto riguarda la guerra, e penso che ci riusciremo. Il rapporto è molto forte, e quello con l’Europa è molto forte”.

Parole che evidenziano il tentativo della Casa Bianca di mantenere aperto il dialogo con Kiev e con i partner europei, mentre prosegue il confronto internazionale sul futuro del conflitto.

Il ruolo dell’Europa nei negoziati sull’Ucraina

Nel suo intervento, Trump ha sottolineato anche il peso del rapporto con gli alleati europei, citando la collaborazione tra Stati Uniti ed Europa nel percorso verso una possibile soluzione. La questione ucraina resta uno dei principali dossier affrontati durante l’Assemblea generale dell’Onu, dove i leader mondiali discutono sicurezza internazionale, stabilità geopolitica e prospettive di pace.

Le dichiarazioni del presidente americano segnano dunque un nuovo passaggio nel dibattito diplomatico sulla guerra Russia-Ucraina, con l’attenzione concentrata sui prossimi sviluppi e sulle eventuali iniziative per arrivare a un accordo.