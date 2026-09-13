Guerra Ucraina: Mosca apre ai colloqui, ma colpisce un treno passeggeri al confine con la Polonia

Le forze russe hanno colpito un treno passeggeri in Ucraina, prendendo di mira la locomotiva di un convoglio della Jsc Ukrzaliznytsia, la società ferroviaria nazionale ucraina. L’attacco è avvenuto nella regione della Volinia, in un’area particolarmente sensibile perché situata a circa due chilometri dal confine con la Polonia. Secondo quanto riferito dai gruppi locali di monitoraggio del conflitto attraverso i canali Telegram, non si registrano vittime tra i passeggeri o il personale ferroviario. L’episodio si inserisce però in una nuova fase di pressione militare sulla rete infrastrutturale ucraina, considerata da Mosca un obiettivo strategico.

Attacco alla ferrovia ucraina: nessuna vittima grazie all’allerta preventiva

La compagnia ferroviaria ucraina ha confermato che si è trattato del secondo giorno consecutivo di attacchi contro le infrastrutture ferroviarie del Paese. Secondo Ukrzaliznytsia, il personale del treno sarebbe stato avvisato in anticipo della possibile minaccia, permettendo di evitare conseguenze più gravi. “Per il secondo giorno consecutivo, il nemico ha attaccato la ferrovia. Il gruppo di monitoraggio ha avvertito in anticipo il personale del treno della minaccia, grazie alla quale nessuno è rimasto ferito”, ha dichiarato la società ferroviaria ucraina.

La ferrovia in Ucraina rappresenta un elemento fondamentale per il funzionamento del Paese, sia per il trasporto civile sia per la logistica legata alle operazioni militari. Per questo motivo, gli attacchi contro stazioni, convogli e infrastrutture ferroviarie sono diventati una delle componenti ricorrenti del conflitto.

Mosca non esclude colloqui trilaterali sull’Ucraina in ottobre

Parallelamente agli sviluppi sul campo, dalla Russia arrivano segnali sulla possibilità di nuovi contatti diplomatici. Il Cremlino ha infatti dichiarato di non escludere lo svolgimento di colloqui trilaterali sull’Ucraina nel mese di ottobre, aprendo uno spiraglio sul fronte negoziale.

A comunicarlo è stato il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov, intervenuto durante una conferenza stampa. Secondo il rappresentante del Cremlino, l’ipotesi di un incontro nei prossimi mesi non sarebbe stata esclusa dalla Russia. “Non escludiamo questa possibilità. Ci riferiamo specificamente al prossimo futuro. Ovvero, in via provvisoria, ottobre. Ottobre non può essere escluso”, ha dichiarato Peskov.

Le parole del portavoce russo arrivano mentre il conflitto continua a registrare nuovi episodi militari, con attacchi alle infrastrutture strategiche e una crescente attenzione internazionale verso eventuali iniziative diplomatiche.

Guerra in Ucraina tra offensiva militare e tentativi di dialogo

L’attacco al treno passeggeri in Volinia evidenzia ancora una volta la vulnerabilità delle infrastrutture civili ucraine a oltre quattro anni dall’inizio dell’invasione russa. La vicinanza dell’episodio al confine con la Polonia aumenta inoltre il valore strategico dell’area, considerata un corridoio fondamentale per i collegamenti dell’Ucraina con l’Europa.

Allo stesso tempo, l’apertura del Cremlino sui possibili negoziati trilaterali di ottobre rappresenta un elemento di interesse nello scenario internazionale, anche se al momento non sono stati resi noti dettagli su partecipanti, modalità e possibili temi del confronto.

La guerra in Ucraina resta quindi sospesa tra la prosecuzione delle operazioni militari e la ricerca di possibili canali diplomatici, con le prossime settimane che potrebbero risultare decisive per comprendere l’evoluzione del conflitto.