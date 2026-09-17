Guerra Ucraina, l’Ue accelera sulla difesa: von der Leyen annuncia “3,3 miliardi per missili e droni a Kiev”

La Commissione europea accelera il sostegno militare all’Ucraina. La presidente Ursula von der Leyen ha annunciato un nuovo stanziamento da 3,3 miliardi di euro destinato all’acquisto di missili e droni per Kiev, dopo un colloquio telefonico con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. L’annuncio è arrivato attraverso un messaggio pubblicato su X, nel quale la presidente della Commissione europea ha spiegato la decisione maturata nel confronto con il leader ucraino.

“Ho appena avuto una telefonata con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Domani erogheremo 3,3 miliardi di euro per missili e droni in Ucraina”, ha scritto von der Leyen.

Von der Leyen e Zelensky, confronto sui nuovi aiuti per la difesa ucraina

Il colloquio tra i vertici europei e ucraini si è concentrato sulle esigenze di sicurezza e difesa, con particolare attenzione al finanziamento delle capacità militari di Kiev e al rafforzamento della collaborazione tra Unione Europea e Ucraina. Zelensky ha definito il confronto con von der Leyen un momento positivo, sottolineando l’importanza delle iniziative europee a sostegno della difesa del Paese.

“Ho avuto un colloquio molto produttivo” con la presidente della Commissione europea, ha dichiarato il presidente ucraino, annunciando anche un prossimo incontro con von der Leyen a New York, in occasione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

“L’ho ringraziata per l’attenzione dedicata all’Ucraina e alle questioni di sicurezza nel suo discorso annuale sullo Stato dell’Unione”, ha scritto Zelensky su X.

I fondi Safe e il ruolo dell’Europa nella sicurezza

Nel messaggio diffuso dal presidente ucraino è stato citato anche il programma Safe, lo strumento europeo dedicato al rafforzamento delle capacità industriali e della sicurezza comune. Secondo Zelensky, l’utilizzo delle risorse ancora disponibili per finanziare nuovi progetti di difesa rappresenta un passaggio necessario per aumentare la capacità di risposta dell’Ucraina e dell’Unione Europea.

“L’iniziativa di utilizzare i fondi Safe rimanenti per finanziare nuovi progetti di difesa da parte dell’Ucraina e dell’Unione Europea è opportuna e assolutamente necessaria. E’ importante attuarla”, ha affermato il presidente ucraino.

Zelensky: “pronti a cooperare su altre proposte di sicurezza”

Nel corso del colloquio sono stati affrontati anche i prossimi passi per rafforzare la resilienza della difesa ucraina e il coordinamento con i partner europei. “Sono pronto a cooperare su altre proposte in materia di sicurezza che possano rafforzare tutta l’Europa e ciascuno dei nostri Paesi”, ha dichiarato Zelensky.

Il presidente ucraino ha poi aggiunto che con la presidente della Commissione europea sono state analizzate le misure necessarie per sostenere il sistema di difesa del Paese. “Abbiamo discusso i passi necessari per garantire la nostra resilienza in ambito di difesa. Abbiamo affrontato in dettaglio la questione del finanziamento della difesa ucraina”, ha concluso Zelensky.