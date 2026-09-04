Guardia di Finanza, cambio al vertice della Compagnia di Castrovillari: arriva il capitano Anna Pezone

Cambio della guardia al comando della Compagnia della Guardia di Finanza di Castrovillari, in provincia di Cosenza. A guidare il reparto delle Fiamme Gialle sarà il capitano Anna Pezone, che subentra al capitano Arianna Buffone, destinata a un nuovo incarico presso il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Torino. Un avvicendamento che segna una nuova fase per la Compagnia castrovillarese, chiamata a proseguire il lavoro svolto negli ultimi anni nel contrasto agli illeciti economici e finanziari e nella tutela della legalità sul territorio.

Il nuovo comandante Anna Pezone alla guida della Compagnia di Castrovillari

Il capitano Anna Pezone arriva al comando della Compagnia di Castrovillari dopo l’esperienza maturata alla Scuola Allievi Finanzieri di Bari, struttura dalla quale proviene il nuovo ufficiale. Al neo comandante sarà affidato il compito di proseguire l’attività operativa delle Guardia di Finanza in un territorio caratterizzato da una realtà economica complessa, dove il presidio della legalità rappresenta un elemento fondamentale per la tutela delle imprese regolari e dei cittadini. Il passaggio di consegne è stato accompagnato dagli auguri del comandante provinciale di Cosenza, generale di Brigata Giuseppe Dell’Anna, che ha sottolineato l’importanza della continuità operativa del reparto. “Un momento importante – come rimarcato dallo stesso generale Dell’Anna – che rappresenta sicuramente una continuità dell’impegno della compagnia di Castrovillari a tutela delle libertà economiche in un territorio complesso e che, da oggi, sarà affidata al comando della capitana Pezone, proveniente dalla Scuola Allievi Finanzieri di Bari”.

Il ruolo della Guardia di Finanza nella tutela della legalità economica

L’avvicendamento al vertice della Compagnia di Castrovillari si inserisce nel quadro dell’attività quotidiana svolta dalla Guardia di Finanza per garantire il rispetto delle regole nel sistema economico. Il contrasto all’evasione fiscale, alle frodi, agli illeciti finanziari e alle distorsioni del mercato rappresenta uno degli ambiti principali dell’azione delle Fiamme Gialle, con l’obiettivo di proteggere le libertà economiche e sostenere chi opera nel rispetto della normativa. La Compagnia di Castrovillari continuerà dunque a rappresentare un presidio operativo fondamentale per il territorio, attraverso controlli, verifiche e attività investigative finalizzate alla tutela della legalità.