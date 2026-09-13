Grisolia, auto distrutta dalle fiamme nella notte: indagini sulle cause dell’incendio

Notte di paura a Grisolia, nel Tirreno cosentino, dove un’automobile è stata completamente distrutta da un incendio divampato mentre il mezzo era parcheggiato nel centro storico del paese. Le fiamme hanno avvolto rapidamente la vettura, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area. L’incendio non ha provocato, secondo le informazioni disponibili, conseguenze alle persone, ma ha causato danni materiali alla macchina e lievi conseguenze a una struttura vicina. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’origine dell’incendio. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi.

L’incendio nel centro storico di Grisolia: distrutta un’automobile

L’episodio si è verificato durante la notte nel centro storico di Grisolia, dove una vettura parcheggiata nei pressi di un edificio è stata improvvisamente interessata dalle fiamme. Il rogo ha completamente distrutto l’automobile, mentre il calore sprigionato dall’incendio ha provocato anche un danneggiamento lieve alla vetrata di un magazzino situato lungo la strada. La vicinanza della vettura agli edifici ha reso necessario un intervento tempestivo per evitare che le fiamme potessero propagarsi ulteriormente e coinvolgere altre strutture presenti nella zona.

L’intervento dei Vigili del Fuoco e gli accertamenti dei Carabinieri

A intervenire sono stati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Scalea, che hanno lavorato per spegnere completamente l’incendio e procedere alla successiva messa in sicurezza dell’area interessata. Terminata la fase di emergenza, sono partiti gli accertamenti affidati ai Carabinieri, chiamati a verificare le cause che hanno portato al rogo. Gli investigatori stanno raccogliendo gli elementi utili per stabilire se si sia trattato di un incendio accidentale oppure di un episodio di diversa natura. Al momento, infatti, nessuna ipotesi viene esclusa.

Il sindaco Bellusci: “Condanna ferma se fosse confermata la matrice dolosa”

Sul caso è intervenuto anche il sindaco di Grisolia, Saverio Bellusci, che ha espresso la propria posizione in merito all’eventualità che l’incendio possa avere origine dolosa. “Qualora le indagini dovessero propendere per la matrice dolosa, esprimo fin da ora la più dura e ferma condanna. Atti di questo tipo sono inaccettabili e feriscono l’intera comunità: in tal caso faremo tutto il possibile per collaborare con gli inquirenti, affinché i responsabili vengano individuati al più presto e assicurati alla giustizia”, ha dichiarato il primo cittadino.