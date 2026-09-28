Green Game 2027, al via la sfida nelle scuole italiane: il tour arriva anche in Calabria

Prende ufficialmente il via la 14ª edizione di Green Game, il percorso di formazione didattica dedicato agli studenti delle scuole italiane con l’obiettivo di diffondere la cultura della sostenibilità, dell’economia circolare e della corretta gestione dei rifiuti. L’iniziativa, completamente gratuita per gli istituti scolastici, propone un modello innovativo di apprendimento basato sul coinvolgimento diretto degli studenti attraverso momenti di approfondimento, confronto e una competizione finale a quiz.

Il progetto è promosso dai Consorzi Nazionali per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi BIOREPACK, CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE e RICREA, enti no profit impegnati su tutto il territorio italiano nel garantire l’avvio al riciclo degli imballaggi raccolti dai Comuni attraverso la raccolta differenziata. Un’iniziativa che punta a trasformare i ragazzi in veri protagonisti del cambiamento ambientale, sensibilizzandoli sui comportamenti quotidiani capaci di incidere sul futuro del pianeta.

Consorzi promotori: “Sensibilizzare i giovani sulle tematiche ambientali rappresenta il tassello cruciale”

Il valore educativo di Green Game viene sottolineato dagli stessi Consorzi promotori, che evidenziano il ruolo fondamentale delle nuove generazioni nel raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità. Il percorso nasce infatti con l’intento di avvicinare gli studenti alle tematiche ambientali attraverso un linguaggio semplice, dinamico e vicino alle modalità di apprendimento dei giovani, trasformando la formazione in un’esperienza partecipativa.

“Sensibilizzare i giovani sulle tematiche ambientali rappresenta il tassello cruciale per costruire il domani”, spiegano in una nota congiunta i Consorzi promotori. “In un panorama in cui la gestione dei rifiuti è in continuo miglioramento, grazie al progetto Green Game stiamo orientando la comunità verso i traguardi di sostenibilità fissati dall’Agenda 2030.”

Il tour arriva anche in Calabria: studenti pronti alla sfida ambientale

Il contest è rivolto agli Istituti Secondari di II grado e si sviluppa attraverso un doppio percorso. Da una parte il tour in presenza che attraverserà la Toscana, la terra di Dante, con appuntamenti nelle scuole del territorio; dall’altra un calendario di incontri in modalità digitale destinato agli studenti di tutte le altre regioni italiane, coinvolgendo migliaia di ragazze e ragazzi pronti a mettersi alla prova sui temi dell’ambiente.

Tra le regioni coinvolte ci sarà anche la Calabria, dove Green Game porterà il proprio format educativo nelle scuole del territorio. Gli studenti saranno accompagnati in un percorso guidato dai formatori Alvin Crescini e Stefano Leva di Peaktime, agenzia di produzione e divulgazione del progetto, con una prima fase dedicata all’approfondimento dei contenuti e una seconda parte caratterizzata dalla sfida interattiva tra classi.

Dalla formazione alla Finalissima Nazionale: in palio il titolo di Campione 2027

Al termine degli appuntamenti regionali e digitali, le migliori classi provenienti da tutta Italia accederanno alla Finalissima Nazionale, il grande evento conclusivo nel quale sarà proclamata la scuola Campione Nazionale di Green Game 2027. Una competizione che negli anni è diventata un momento di incontro tra studenti provenienti da diverse realtà italiane, uniti dalla volontà di approfondire i temi della tutela ambientale e del riciclo.

L’ultima finale nazionale, ospitata a Roma, ha visto la partecipazione di oltre 3.000 studenti e studentesse arrivati da tutta Italia per prendere parte all’evento conclusivo. A conquistare il titolo è stato l’ISIS “Valceresio” di Bisuschio (VA), istituto che oggi detiene il titolo di Campione Nazionale in carica e che sarà chiamato a cedere il testimone alla nuova scuola vincitrice dell’edizione 2027.

Green Game 2027, iscrizioni aperte per le scuole italiane

La nuova edizione di Green Game si prepara quindi a coinvolgere ancora una volta studenti e docenti in un percorso che unisce educazione ambientale, tecnologia e competizione. La domanda che accompagnerà questa nuova sfida è già aperta: quale istituto riuscirà a conquistare il titolo di Campione Nazionale di Green Game 2027?

Green Game gode del patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Le iscrizioni sono aperte e tutte le informazioni per partecipare sono disponibili sul portale ufficiale del progetto e sulle pagine social Facebook e Instagram dedicate all’iniziativa.