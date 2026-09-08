Grave incidente sulla Statale 106 in Calabria: strada chiusa dopo lo scontro tra tre mezzi

La strada statale 106 “Jonica” è temporaneamente chiusa al traffico in seguito a un incidente stradale che ha coinvolto tre veicoli. Il sinistro si è verificato nel territorio comunale di Simeri Crichi, in provincia di Catanzaro, precisamente al km 193,080, causando disagi alla circolazione lungo una delle arterie principali della fascia ionica calabrese. L’interruzione della viabilità si è resa necessaria per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi e la messa in sicurezza del tratto interessato dall’incidente.

Statale 106 chiusa a Simeri Crichi: deviazioni segnalate sul posto

A seguito dello scontro tra i tre mezzi coinvolti, la Statale 106 Jonica è stata momentaneamente interdetta alla circolazione. Le deviazioni al traffico sono state predisposte e vengono segnalate direttamente in loco, così da consentire agli automobilisti di proseguire il viaggio attraverso percorsi alternativi. La chiusura del tratto interessato rappresenta una misura necessaria per permettere agli operatori di intervenire in condizioni di sicurezza e completare tutte le attività previste dopo il sinistro.

Intervento di Anas, Vigili del Fuoco e Carabinieri

Sul luogo dell’incidente sono presenti le squadre Anas, impegnate nella gestione della viabilità e nelle attività necessarie al ripristino della normale circolazione, insieme ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri. Le forze intervenute stanno operando per garantire la sicurezza dell’area, effettuare gli accertamenti previsti e consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile.