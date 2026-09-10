Grave incidente a Milazzo, ciclista travolto da un’auto: trasportato in elisoccorso al Policlinico di Messina

Grave incidente stradale nel pomeriggio a Milazzo, lungo la strada di Ponente, nei pressi del lido La Fenice. Un uomo originario del Bangladesh, che viaggiava in sella a una bicicletta, è rimasto ferito in modo serio dopo essere stato investito da un’automobile. Lo scontro si è verificato mentre il ciclista stava per immettersi sulla via Regis. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli agenti intervenuti sul posto, l’uomo sarebbe stato centrato da una vettura L’impatto è stato particolarmente violento e il ciclista è stato sbalzato sull’asfalto, riportando ferite che hanno richiesto un immediato intervento sanitario.

Milazzo, ciclista travolto da un’auto: soccorsi immediati dopo l’impatto

Dopo l’incidente, alcuni passanti presenti nella zona hanno prestato i primi soccorsi al ciclista, assistendolo in attesa dell’arrivo dei medici del 118. Le condizioni dell’uomo sono apparse subito serie e hanno reso necessario il trasferimento in ospedale. Il ferito è stato inizialmente accompagnato al presidio ospedaliero Fogliani di Milazzo, dove i medici hanno effettuato le prime valutazioni cliniche. Considerata la gravità del quadro riportato dopo l’investimento, i sanitari hanno successivamente disposto il trasferimento in elisoccorso al Policlinico di Messina, struttura dotata delle competenze specialistiche necessarie per affrontare situazioni di maggiore complessità.

Indagini in corso sulla dinamica dell’incidente sulla strada di Ponente

Sul luogo del sinistro sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Milazzo, impegnati nella gestione della viabilità e nei rilievi tecnici necessari a ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Gli operatori stanno raccogliendo tutti gli elementi utili per chiarire la sequenza dei fatti, verificare la posizione dei mezzi coinvolti e accertare le eventuali responsabilità. Al momento, infatti, la ricostruzione resta affidata agli accertamenti degli agenti intervenuti, che dovranno stabilire come sia avvenuto l’impatto tra l’automobile e la bicicletta.