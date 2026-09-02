Grande successo per Monterosso in Panda: la mitica Fiat porta in Calabria appassionati anche da Vicenza! | INTERVISTE

La seconda edizione di “Monterosso in Panda” ha celebrato l’iconica utilitaria Fiat come un simbolo di unione nazionale e storia automobilistica nel cuore della Calabria. L’evento ha attirato partecipanti da ogni parte d’Italia, inclusi viaggiatori che hanno percorso oltre 1.500 chilometri con modelli d’epoca per onorare questa passione condivisa. Oltre all’esposizione di vetture rare, la manifestazione ha offerto momenti di intrattenimento con musica e spettacoli comici, trasformando il raduno in un’importante occasione di promozione territoriale.

Il sindaco e gli organizzatori locali hanno sottolineato come la Panda rappresenti un legame tra generazioni, capace di valorizzare le tradizioni del comune di Monterosso Calabro. Il successo dell’iniziativa ha già spinto la comunità a pianificare una terza edizione per il prossimo anno, consolidando il ruolo del veicolo come pezzo di storia vissuta. Di seguito il reportage di Graziano Tomarchio, per StrettoWeb, con le voci dei protagonisti.