Grande emozione a Gioia Tauro: dopo 25 anni torna l’incoronazione della Madonna di Porto Salvo | VIDEO

Le celebrazioni a Gioia Tauro segnano un momento storico con il ritorno dell’incoronazione della Madonna di Porto Salvo, un rito che non si ripeteva da venticinque anni. L’evento ha visto la partecipazione del Vescovo e delle autorità locali, sottolineando un profondo legame tra la fede religiosa e l’identità della comunità. Graziano Tomarchio, in un servizio per StrettoWeb, ha raccolto le testimonianze, tra gli altri, di Vescovo e Sindaco, all’interno dell’evento che – difatti – dà anche avvio ai festeggiamenti ufficiali.

Di seguito il servizio completo.