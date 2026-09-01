Grace in Tour 2026, al via la sesta edizione: prevenzione, benessere e inclusione in viaggio per la Calabria

È iniziato il conto alla rovescia per la VI edizione del Grace in Tour 2026, il percorso itinerante promosso dall’Associazione Grace ETS con l’obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione, del benessere e dell’inclusione sociale. Il tour, sostenuto da una rete di partner locali, istituzionali e del terzo settore, torna con la storica mission “L’Amore che Dà la Vita” e accompagnerà numerose comunità calabresi nei mesi di settembre e ottobre. Un calendario ricco di appuntamenti che unirà momenti di formazione, sensibilizzazione, attività dedicate alla salute e iniziative di partecipazione collettiva, con l’obiettivo di promuovere una nuova consapevolezza sul valore della prevenzione e sul sostegno alle persone più fragili.

Ad aprire ufficialmente la nuova edizione sarà, il 3 settembre, un webinar organizzato dall’Associazione Grace insieme all’Associazione Italiana Ambient Therapy. L’incontro sarà dedicato al rapporto tra gli spazi che viviamo e il nostro equilibrio psicofisico, approfondendo come ambienti, colori, luce e organizzazione degli spazi possano incidere sul benessere quotidiano e diventare parte integrante di un percorso di cura. Il mese di settembre sarà caratterizzato da numerose iniziative distribuite sul territorio regionale. Ogni tappa rappresenterà un’occasione di incontro e condivisione attraverso laboratori, incontri formativi, passeggiate solidali e giornate dedicate al benessere.

A Cannitello la “Passeggiata in Rosa” per prevenzione e sensibilizzazione

L’appuntamento più atteso del mese sarà la “Passeggiata in Rosa”, in programma il 27 settembre sul Lungomare di Cannitello, inserita ufficialmente nel cartellone estivo del Comune di Villa San Giovanni. Sarà una mattinata dedicata alla prevenzione, allo sport, alla condivisione e alla sensibilizzazione, vissuta all’aria aperta e aperta alla partecipazione della cittadinanza. Chi desidera sostenere l’iniziativa può già prenotare il kit ufficiale dell’evento contattando direttamente l’Associazione Grace.

La seconda parte del Grace in Tour 2026 prenderà il via nel mese di ottobre da Serra San Bruno, per poi proseguire verso Fuscaldo e altre località della provincia di Reggio Calabria. Il momento centrale della sesta edizione sarà il prossimo 16 ottobre presso il Consiglio Regionale della Calabria, con l’incontro dal titolo “Caregiver: Il cuore invisibile della cura”. Un appuntamento pensato per portare al centro del dibattito istituzionale e sociale il ruolo del caregiver, figura fondamentale nel sistema di assistenza e nella quotidianità di tante famiglie. L’iniziativa vuole valorizzare il significato più profondo del prendersi cura, trasformando vicinanza, ascolto e sostegno in un patrimonio condiviso della comunità.

Attraverso eventi pubblici e momenti di confronto, il Grace in Tour 2026 conferma la volontà dell’Associazione Grace ETS di costruire una rete sempre più ampia attorno ai temi della salute, della qualità della vita e dell’inclusione. Per conoscere in tempo reale il programma completo, gli orari e le modalità di partecipazione alle diverse tappe è possibile seguire le pagine ufficiali dell’Associazione sui social network Facebook, Instagram e TikTok, cercando “Associazione Grace”.