Globo Teatro Festival: al via il secondo fine settimana all’Arena Lungomare di Pellaro | INFO

Prosegue la VII edizione del Globo Teatro Festival, rassegna ideata e organizzata da Officine Jonìke Arti con la direzione artistica di Maria Milasi e Americo Melchionda. Dopo la serata infrasettimanale dedicata alla drammaturgia di Beniamino Joppolo, il festival entra nel vivo del suo secondo fine settimana, proponendo da venerdì 25 a domenica 27 settembre una nuova tre giorni all’Arena Lungomare di Pellaro che spazia dalla drammaturgia contemporanea alla danza d’autore, fino al teatro di narrazione.

Il programma si apre venerdì 25 settembre alle ore 21:00 con La lezione della guerra, testo firmato da Francesca Sangalli (Premio Ubu speciale per Lingua Madre) , diretto e interpretato da Filippo Gessi e prodotto da Scena Nuda. Uno spettacolo che indaga il tema del conflitto e i suoi riflessi psicologici e relazionali, confermando l’attenzione della rassegna verso i nodi critici del presente.

La serata di sabato 26 settembre propone un doppio appuntamento:

Alle ore 20:00 spazio alla danza contemporanea con Who, me?, creazione coreografata e interpretata da Alessia Marra con la drammaturgia di Diego de la Rosa, incentrata sull’indagine identitaria e sul linguaggio del corpo.

Alle ore 21:00, la scena passa alla prosa con Mia. Mia Martini una vita di Aldo Nove, con Erika Urban per la regia di Michele De Vita Conti. Un ritratto teatrale dedicato alla figura e alla vicenda umana e artistica della celebre interprete originaria di Bagnara Calabra.

A chiudere il fine settimana, domenica 27 settembre alle ore 20:30, sarà Fabula storta, produzione della Compagnia Mirari ETS ideata e interpretata da Carlo Gallo e Alessio Totaro. La pièce attinge all’immaginario fiabesco e alla tradizione orale meridionale, rielaborando racconti come la storia dei Tre Consigli, la novella dei Due gobbi, il Paese dove non si muore mai e la leggenda di Colapesce in una tessitura tra farsa, mito e teatro d’attore.

Tutti gli spettacoli si tengono all’aperto presso l’Arena Lungomare di Pellaro (Reggio Calabria).