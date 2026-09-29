Gli studenti calabresi in Rai: il progetto della Regione Calabria “per far toccare con mano il mondo dell’informazione”

Ottanta studenti calabresi saranno protagonisti di un’esperienza immersiva all’interno della sede Rai Calabria di Cosenza grazie al progetto “Rai Porte Aperte”. Giovedì 1 e venerdì 2 ottobre gli spazi della sede regionale della Rai accoglieranno gli studenti accompagnati dai propri docenti, offrendo loro l’opportunità di conoscere da vicino il lavoro quotidiano che permette di realizzare l’informazione televisiva e radiofonica regionale. L’iniziativa nasce per avvicinare le nuove generazioni al mondo della comunicazione, mostrando le professionalità e i processi che normalmente rimangono dietro lo schermo. Il progetto “Rai Porte Aperte” in Calabria è promosso dalla Regione Calabria, attraverso l’assessorato all’Istruzione, in collaborazione con la Fondazione Calabria Film Commission nell’ambito della convenzione con Rai Com.

L’assessore regionale all’Istruzione, Sport e Politiche giovanili Eulalia Micheli ha sottolineato il valore formativo dell’iniziativa, evidenziando il ruolo dell’orientamento e della conoscenza diretta delle professioni nel percorso di crescita degli studenti. “Con Rai Porte Aperte – dichiara Eulalia Micheli, assessore regionale all’Istruzione, Sport e Politiche giovanili – offriamo ai nostri ragazzi l’occasione di toccare con mano il mondo dell’informazione, conoscendo da vicino professioni e linguaggi che, normalmente, restano dietro lo schermo. È un investimento sulla curiosità e sulle competenze delle nuove generazioni, in linea con l’impegno della Regione Calabria per l’orientamento e la formazione dei giovani”.

Gli studenti visiteranno studi televisivi, radiofonici e sale di montaggio

Ad accogliere gli studenti sarà il direttore della sede Rai Calabria Massimo Fedele, che presenterà l’iniziativa nella sala polifunzionale “Corrado Alvaro” insieme al caporedattore Riccardo Giacoia e alla squadra di tutor incaricata di accompagnare i ragazzi durante l’intero percorso. Il programma prevede la visita dello studio televisivo, dei due studi radiofonici e delle sale di montaggio della sede Rai di Cosenza. Gli studenti potranno inoltre assistere e partecipare ad alcune attività pratiche, tra cui il confezionamento di una puntata di programmi in lingua arbëreshe, la registrazione di una puntata radiofonica sempre in lingua arbëreshe e una simulazione di conduzione di un Tg e di un Gr.

Nel corso delle due giornate gli studenti assisteranno anche, suddivisi in piccoli gruppi, alla diretta del Tgr delle 14. Un’occasione per osservare da vicino il funzionamento della redazione e i passaggi che portano alla realizzazione di un telegiornale regionale. Al termine dell’esperienza è previsto un momento di confronto con i giornalisti della TGR Calabria, durante il quale gli studenti potranno porre domande, approfondire curiosità e dialogare direttamente con i professionisti dell’informazione.

Le scuole coinvolte da tutta la Calabria

Il progetto coinvolge istituti scolastici provenienti da tutte le province calabresi. Tra le scuole partecipanti figurano il Liceo Classico “B. Telesio” di Cosenza, il Liceo Scientifico “E. Fermi” di Catanzaro, il Liceo Scientifico “Filolao” di Crotone, il Polo Liceale “Campanella-Fiorentino” di Lamezia Terme e l’ITE “R. Piria-G. Ferraris/A. Da Empoli” di Reggio Calabria. Parteciperanno inoltre il Liceo Scientifico “G. Berto” di Vibo Valentia, il Polo Liceale “M. Guerrisi – V. Gerace” di Cittanova e il Polo Liceale “Zaleuco – Oliveti/Panetta – Zanotti” di Locri, in un percorso regionale che punta a rafforzare il rapporto tra giovani, formazione e mondo dell’informazione.