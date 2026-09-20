Gli effetti della guerra in Iran: prezzi del carburante al rialzo in tutto il mondo, negli USA +49%

La guerra in Iran sta producendo effetti che vanno ben oltre i confini del Medio Oriente, alimentando una nuova fase di pressione sui prezzi dei carburanti a livello internazionale. Secondo quanto riportato da AXIOS, il conflitto sta contribuendo a un aumento dei costi energetici che sta colpendo soprattutto i Paesi maggiormente dipendenti dalle importazioni di petrolio.

L’instabilità in una delle aree strategiche per la produzione e il trasporto degli idrocarburi ha riacceso i timori sui mercati internazionali. Il prezzo del greggio, infatti, risente fortemente delle tensioni geopolitiche, perché ogni rischio legato alla disponibilità delle forniture può tradursi rapidamente in un aumento dei costi per carburanti e trasporti.

L’effetto finale ricade sui cittadini, che in diversi Paesi stanno già affrontando benzina più cara, aumento delle spese di mobilità e maggiore pressione sul costo della vita.

Pakistan, Myanmar e Kenya tra i Paesi più colpiti dai rincari

A subire le conseguenze più pesanti sono soprattutto le nazioni con una forte dipendenza dalle importazioni energetiche. Tra queste, secondo AXIOS, figurano Pakistan, Myanmar e Kenya, dove l’aumento del prezzo del carburante sta generando tensioni economiche e proteste. In Pakistan, dall’inizio della guerra in Iran, il carburante è aumentato del 51%.

In questi Paesi il carburante rappresenta un elemento fondamentale per il funzionamento dell’economia: l’aumento dei prezzi non riguarda soltanto gli automobilisti, ma coinvolge anche il settore agricolo, la logistica, il trasporto pubblico e il costo dei beni di prima necessità. Quando il prezzo del diesel cresce, infatti, aumentano anche i costi per trasportare merci e alimenti, con conseguenze che possono estendersi rapidamente all’intero sistema economico.

Anche gli Stati Uniti affrontano l’aumento della benzina

La crisi energetica non riguarda soltanto i Paesi emergenti. Anche gli Stati Uniti stanno registrando un aumento dei prezzi della benzina legato alle dinamiche del mercato petrolifero globale. Dall’inizio della guerra si stima che il costo del carburante sia aumentato del 49%.

Nonostante siano tra i principali produttori mondiali di energia, gli Stati Uniti rimangono esposti alle oscillazioni internazionali del petrolio, perché il prezzo dei carburanti viene determinato anche dai mercati globali e non soltanto dalla produzione interna. L’aumento della benzina rappresenta un tema sensibile per i consumatori americani, soprattutto in una fase in cui l’inflazione e il costo della vita restano elementi centrali nel dibattito economico.

Governi in campo con sussidi, tetti ai prezzi e tagli alle tasse

Per fronteggiare l’emergenza carburanti, diversi governi stanno valutando o applicando misure straordinarie. Tra gli strumenti utilizzati ci sono sussidi sul carburante, limiti ai prezzi alla pompa e riduzioni della pressione fiscale sui prodotti energetici.

L’obiettivo è evitare che l’aumento del petrolio si trasformi in un ulteriore peso per famiglie e imprese. Tuttavia, queste misure hanno un costo significativo per i bilanci pubblici, soprattutto se vengono mantenute per periodi lunghi. Il rischio è che gli interventi di sostegno, nati per proteggere i cittadini dagli effetti immediati della crisi, possano trasformarsi in un problema finanziario per gli Stati.

L’avvertimento del FMI: il peso sui conti pubblici

Il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha evidenziato proprio questo aspetto, mettendo in guardia sui possibili effetti di lungo periodo delle politiche di sostegno ai prezzi energetici. Secondo il FMI, interventi prolungati come sussidi generalizzati e compensazioni fiscali possono aumentare la pressione sulle finanze pubbliche, riducendo le risorse disponibili per altri investimenti e politiche economiche.

La sfida per i governi sarà quindi trovare un equilibrio tra la necessità di proteggere cittadini e imprese dagli aumenti immediati e quella di mantenere sostenibili i bilanci nazionali.

La guerra in Iran dimostra ancora una volta quanto il mercato dell’energia sia strettamente collegato agli equilibri geopolitici internazionali. Una crisi regionale può rapidamente trasformarsi in un problema globale, incidendo sui prezzi del petrolio, sui carburanti e sull’economia quotidiana di milioni di persone. Mentre prosegue l’instabilità internazionale, governi e mercati guardano con attenzione all’evoluzione del conflitto e alle possibili conseguenze sulle forniture energetiche mondiali.