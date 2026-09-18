Giusy Versace premiata al Cortona Original Experience C.O.R.E

Un altro importante attestato di stima arriva a Giusy Versace, questa volta nella splendida cornice di Piazza della Repubblica a Cortona si è tenuta giovedì 17 settembre la prima edizione di C.O.R.E. – Cortona Original Experience, ovvero il nuovo format culturale che si propone di raccontare le eccellenze italiane attraverso testimonianze e riconoscimenti dedicati alla creatività contemporanea, del mondo della moda, del giornalismo, della fotografia, del cinema, dell’imprenditoria e dello spettacolo. Nel corso della serata sono stati consegnati i riconoscimenti C.O.R.E., conferiti a personalità che rappresentano un esempio di innovazione e autenticità nei rispettivi ambiti.

Tra queste c’era anche Giusy Versace: ”è stata una bellissima serata, piena di contenuti e personalità di spicco, ma soprattutto ho apprezzato moltissimo il fatto che accanto alla moda, all’arte e alla cultura è andata in scena la disabilità in una chiave davvero inclusiva e reale, con esempi e testimonianze di persone con disabilità realmente inserite nel mondo del lavoro. L’opera che abbiamo ricevuto come premio, ad esempio, è stata realizzata da ragazzi con disabilità che lavorano alla BB Holding, un vero e proprio modello di inclusione lavorativa fondata dall’amico Marco Bartoletti che ha contribuito ad organizzare questa serata e al quale vanno i miei complimenti. Ringrazio l’Amministrazione comunale di Cortona e tutto lo suo staff per la calorosa accoglienza”.

Oltre alla Versace sono state premiate la giornalista Nina Verdelli, il fotografo Gianmarco Chieregato, l’attrice e doppiatrice Maria Pia Di Meo, gli imprenditori Matteo Cambi e Marco Bartoletti e la cantautrice e conduttrice Jo Squillo. Sabato 19 settembre, Giusy Versace sarà invece protagonista del festival italiano dedicato alla scrittura a mano ‘Manu Scribere’ in programma a Bologna, la cui quinta edizione è dedicata al tema ‘Scrivere da campioni. Scrittura e grafologia nello sport’.

L’incontro con Giusy Versace è previsto alle ore 10 all’Auditorium Enzo Biagi della Biblioteca Salaborsa di Bologna, in un incontro moderato dalla giornalista Carlotta Romualdi e dal titolo ‘Una storia che merita di essere raccontata’.

La grafologa Filomena Ventre, analizzerà inoltre la grafia di Giusy, rivelando quali caratteristiche rispecchiano ciò che l’ha portata a essere oggi la donna che tutti ammirano. Per Giusy Versace sarà anche l’occasione per presentare i suoi libri ‘Con la testa e con il cuore si va ovunque’ e ‘Wondergiusy’, con firmacopie al termine.