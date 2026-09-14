Giusi Princi porta la Calabria in Europa: designata dal Parlamento UE per definire le politiche sui diritti delle donne

L’eurodeputato calabrese scelta dal PPE con il sostegno di tutti i gruppi politici per redigere il rapporto sulla parità di genere che definirà la posizione dell’Europa alla Commissione Onu sullo Status delle donne

On. Giusi Princi

Importante riconoscimento per l’europarlamentare calabrese Giusi Princi, delegata dal Parlamento europeo a redigere il rapporto sullo stato delle donne e sulla parità di genere per il 2027, un importante dossier che andrà ad indirizzare le politiche degli Stati membri e rappresenterà la posizione del Parlamento europeo alla 71ª sessione della Commissione delle Nazioni Unite sullo Status delle donne. L’On. Princi è stata infatti nominata dal PPE, con il sostegno di tutti i gruppi politici, relatrice dell’importante dossier della commissione FEMM (Diritti delle donne e Uguaglianza di genere) del Parlamento europeo intitolato “Raccomandazione al Consiglio per la 71ª sessione della Commissione ONU sullo Status delle donne”, a testimonianza della stima di cui gode a Bruxelles. È la prima volta che un deputato italiano ha la responsabilità di dettare la politica di indirizzo dell’UE sulla parità di genere a tutti gli Stati membri.

“È un dossier fondamentale – spiega l’eurodeputato calabrese – che sarà votato in plenaria a Strasburgo a gennaio e, una volta approvato, definirà la posizione del Parlamento europeo in vista dei lavori della Commissione ONU, il principale consesso internazionale dedicato ai diritti delle donne e alla parità di genere”. Tra i temi prioritari, individuati dall’On. Princi, vi sono il contrasto alla povertà femminile, l’autonomia economica, il lavoro dignitoso, la parità salariale, le opportunità nelle STEM, il sostegno all’imprenditorialità femminile e la lotta a ogni forma di violenza sulle donne.

“Un impegno concreto – evidenzia – volto ad accelerare il raggiungimento della parità di genere e l’emancipazione di donne e ragazze nel quadro dell’Agenda 2030”. Il dossier sarà presentato all’ONU a marzo 2027 e diventerà un punto di riferimento per gli Stati membri dell’UE, compresa l’Italia, orientandone le politiche nazionali e rafforzando il peso dell’Europa nella difesa dei diritti delle donne.

“È un incarico di responsabilità – afferma l’eurodeputato calabrese -, che affronterò con serietà e determinazione, mettendo al centro la dignità della persona, il rispetto dei diritti e dei valori che sono alla base della nostra società e del progetto europeo. Porterò avanti questo impegno con serietà e responsabilità, avendo sempre come bussola la mia terra e i grandi insegnamenti e i valori che mi ha trasmesso. È con questo bagaglio umano e culturale che intendo affrontare un compito così importante e delicato, con la consapevolezza che difendere i diritti delle donne significa contribuire a costruire una società più giusta, libera e inclusiva. Perché a New York l’Europa dovrà arrivare con una voce chiara, forte e credibile”, conclude l’On. Giusi Princi.

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