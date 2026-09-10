Giuseppe Scopelliti protagonista a Scalea: a Palazzo Spinelli la presentazione di “Io sono libero”

La storia politica e personale di Giuseppe Scopelliti arriva a Scalea con la presentazione di “Io sono libero”, il libro edito da Luigi Pellegrini Editore che ripercorre il percorso dell’ex presidente della Regione Calabria e già sindaco di Reggio Calabria. L’incontro si terrà giovedì 10 settembre alle ore 21 a Palazzo Spinelli e vedrà la partecipazione di rappresentanti del mondo politico, istituzionale e giuridico.

Il programma dell’incontro a Palazzo Spinelli

La serata si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco di Scalea, Mario Russo, che introdurrà l’iniziativa ospitata nella storica sede di Palazzo Spinelli. A dialogare con l’autore saranno il senatore Fausto Orsomarso, l’avvocato Andrea Napolitano, tesoriere dell’Ordine degli Avvocati di Paola, e l’avvocato Giuseppe Bruno, presidente della Camera Penale di Paola. La moderazione sarà affidata ad Annalisa Alfano, assessore alla Cultura.

Un confronto tra politica, istituzioni e mondo giuridico

L’appuntamento di Scalea riunirà rappresentanti delle istituzioni, esponenti del mondo politico e professionisti del settore giuridico, creando un momento di discussione su una figura che ha segnato una lunga stagione della politica calabrese. Attraverso il dialogo con gli ospiti, la presentazione del libro offrirà una lettura articolata del percorso di Giuseppe Scopelliti, con particolare attenzione ai passaggi più significativi della sua esperienza pubblica. L’iniziativa si inserisce nel calendario degli eventi culturali della città di Scalea, confermando il ruolo degli incontri letterari come occasione di approfondimento e confronto su temi di interesse civile e istituzionale.