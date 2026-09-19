Giuseppe Brancati presidente del Consiglio Comunale di Oppido, Mattiani : “figura di equilibrio e moderazione, farà bene”

E’ di pochi giorni fa la notizia dell’elezione dell’Avv. Giuseppe Brancati quale nuovo Presidente del Consiglio comunale di Oppido Mamertina. Una scelta ricaduta su una figura autorevole, molto vicina al Consigliere Regionale Giuseppe Mattiani. Proprio il Commissario Provinciale della Lega Calabria è intervenuto per congratularsi con il neo Presidente del Consiglio: “conosco Giuseppe Brancati da tanto tempo e insieme stiamo lavorando tantissimo sul territorio. Una figura di equilibrio e moderazione che incarna perfettamente le prerogative che un Presidente del Consiglio Comunale deve possedere. Per questo, sono convinto che Giuseppe continuerà a fare bene anche nella Sua nuova veste Istituzionale.

Un ruolo che, non ho dubbi, ricoprirà con grande senso di responsabilità e spirito di servizio verso la Comunità e i Cittadini e senza mai al dover di tutelare le prerogative di tutti i Consiglieri, di maggioranza e di minoranza. A Lui le mie personali congratulazioni e di tutto il partito della Lega Calabria. Con l’augurio di buon lavoro”.