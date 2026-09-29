Giunta Esecutiva Nazionale Federazione Nazionale Italiana Società di San Vincenzo De Paoli ODV: fra i membri anche 2 siciliani

Si sono concluse le votazioni per il rinnovo della Giunta Esecutiva della Federazione Nazionale Italiana Società di San Vincenzo De Paoli ODV. Le urne hanno decretato la nascita della squadra che guiderà l’Associazione nel delicato e importante mandato 2026-2032. Alla presidenza della Federazione è stato eletto Federico Violo, affiancato da professionisti provenienti da tutta Italia.

Nel suo primo intervento da Presidente nazionale, Federico Violo si è rivolto all’assemblea con una frase di grande umiltà: “io sono uno sconosciuto” – ovviamente non è così dato il suo lungo e profondo impegno nel mondo del volontariato e, in particolare, nella Società di San Vincenzo De Paoli.

In quelle poche parole si delinea un tratto della sua persona e del suo approccio a questo nuovo incarico: l’umiltà di chi non arriva per occupare uno spazio, ma per mettersi al servizio. Ed è proprio dal servizio che Violo ha fatto partire il suo messaggio ai presenti: essere accanto a chi ha più bisogno nel segno della comunione e dell’unità.

“La San Vincenzo è dei poveri e per i poveri. Il nostro è un servizio alla carità“, ha ricordato, riportando così al centro la ragione più profonda dell’impegno vincenziano.

Poi, il saluto e il ringraziamento alla Presidente uscente, Paola Da Ros, per il servizio svolto alla guida della Federazione. Il nuovo Presidente ha concluso il suo intervento con un sentito saluto: «Vi abbraccio tutti dal profondo del cuore».

La nuova Giunta si insedia ponendo al centro le linee programmatiche raccolte nel documento “La Buona Direzione. Camminare insieme, servire meglio”. Un piano che traccia una rotta chiara per rispondere alle crescenti povertà del Paese, ma che guarda prima di tutto all’interno della Federazione con un forte messaggio di unità, trasparenza e riconciliazione.

Rileggere il tempo presente: la risposta alle nuove povertà

Il programma della Giunta si apre con un’attenta analisi delle ferite globali e nazionali. La San Vincenzo De Paoli riafferma la propria presenza “nel cuore del mondo”, esprimendo profonda preoccupazione per l’aumento delle spese militari a scapito delle politiche sociali, sanitarie ed educative.

Tra le priorità individuate dal nuovo mandato per i prossimi anni figurano il contrasto alla povertà sanitaria (che nel 2024 ha visto quasi il 10% degli italiani rinunciare a curarsi), l’accompagnamento dei lavoratori davanti all’impatto dell’Intelligenza Artificiale, il supporto alle aree colpite dal calo demografico e la valorizzazione delle aree interne e dei borghi d’Italia, definiti dalla CEI come il vero “metabolismo dei nostri territori”.

Al via il nuovo servizio nazionale “Progetti Italia”

La principale novità strutturale del mandato è l’istituzione del nuovo Settore nazionale “Progetti, Reti e Territori – Progetti Italia”. Questo servizio fungerà da supporto tecnico per i Consigli Centrali e le Opere Speciali per facilitare l’accesso ai finanziamenti, intercettare bandi pubblici ed europei, e sostenere i volontari nella complessa macchina burocratica della progettazione. “Progetti Italia” svilupperà inoltre un’importante attività di advocacy, portando la voce e i dati delle persone più fragili all’attenzione delle istituzioni.

Un percorso in due fasi: ricomposizione e corresponsabilità

Consapevole della fase complessa vissuta recentemente dall’Associazione – segnata da incomprensioni e tensioni – la nuova Giunta ha strutturato il proprio mandato attorno a due momenti chiave:

Prima fase (12-18 mesi) – Il tempo della ricomposizione: Un periodo interamente dedicato all’ascolto. La Giunta si impegna a visitare progressivamente tutte le realtà locali per ricostruire fiducia e trasparenza.

Seconda fase – Il tempo della corresponsabilità: L’ascolto si trasformerà in una progettualità “a geometria territoriale”, con strumenti flessibili e modulabili adatti alle diverse esigenze locali (dalle grandi metropoli ai piccoli borghi), applicando il principio di sussidiarietà.

Formazione e Comunicazione al servizio delle realtà locali

Per supportare i volontari, il programma introduce un piano formativo permanente articolato su tre dimensioni: tecnica (per alleggerire la burocrazia), spirituale (sulle orme del Beato Federico Ozanam) e relazionale (per la gestione costruttiva dei conflitti). Anche la comunicazione cambierà passo, mettendosi totalmente a servizio dei territori per far emergere le buone pratiche locali e potenziando la storica rivista “Le Conferenze di Ozanam” come incubatore di esperienze replicabili.

La conclusione: tornare a camminare insieme

Il mandato 2026-2032 sarà guidato da criteri stringenti di collegialità, sostenibilità economica e verifica periodica dei risultati, interpretando la leadership non come occupazione di spazi, ma come l’apertura di nuove strade.

“La nostra buona direzione ha un volto preciso: quello delle persone che attendono ascolto, vicinanza, dignità e speranza” – conclude il documento programmatico della Giunta Esecutiva. “La direzione sarà davvero buona quando nessuno avrà bisogno di rimanere indietro perché qualcun altro possa avanzare. È guardando verso gli ultimi che ritroveremo anche la strada per tornare a camminare uniti”.

Chi è il nuovo Presidente Nazionale

Si laurea con lode nell’A.A. 2009/2010 presso la Facoltà di Giurisprudenza e, nell’A.A. 2011/2012, è ammesso al Corso di Dottorato di Ricerca in Diritto Privato, Diritto Romano e Cultura Giuridica Europea presso l’Università degli Studi di Pavia.

Dal 2014 è Presidente della Consulta Comunale del Volontariato Sociale di Valenza, organismo di secondo livello che riunisce e coordina oltre 40 associazioni. Dal 2018 è Coordinatore del Tavolo Provinciale per la Difesa e la Diffusione dei Valori e della Cultura del Volontariato, istituito presso la Provincia di Alessandria, che riunisce le rappresentanze del Terzo Settore dei sette Comuni Centrozona della provincia, insieme a Regione Piemonte, CSVAA e Associazione Cultura e Sviluppo di Alessandria.

Dal dicembre 2023 è Coordinatore Interregionale Piemonte e Valle d’Aosta della Società di San VincenzoDe Paoli – ODV e membro di diritto del Comitato Direttivo della Federazione Nazionale Italiana. Dal marzo 2024 è inoltre Vicepresidente della Società di San Vincenzo de’ Paoli – Consiglio Centrale di Alessandria.

Svolge da anni attività di docenza e divulgazione storica. È Docente di Storia Romana presso Unitre Valenza. Ha insegnato Storia delle Istituzioni presso la stessa sede. Dal 2025 collabora con Unitre Tortona in qualità di relatore di conferenze dedicate alla Storia Romana.

I membri della Giunta Esecutiva Nazionale della Società di San Vincenzo De Paoli (Mandato 2026-2032)

Nella giunta eletti anche due siciliani Rosario Macca da Vittoria (Ragusa) e Francesco Cannizzo di Caltagirone (Catania). Di seguito tutti i membri: