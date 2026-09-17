Giunta comunale riunita a Vibo Marina, Romeo: “frazioni marine non sono periferia, ma parte fondamentale della città”

Martedì scorso si è riunita la Giunta comunale di Vibo Valentia, presieduta dal sindaco Enzo Romeo, nei locali della delegazione di Vibo Marina. Una scelta non casuale: l’esecutivo ha voluto manifestare concretamente la propria vicinanza alle frazioni marine, portando la sede della riunione nel cuore della comunità. Al centro dell’incontro, la situazione del Pennello e, più in generale, le iniziative da intraprendere per affrontare con determinazione le problematiche che interessano Vibo Marina e l’intero litorale.

Sono stati esaminati gli interventi già programmati, le attività in corso e le ulteriori azioni da mettere in campo per garantire sicurezza, decoro, funzionalità delle infrastrutture e una pianificazione coerente con le esigenze del territorio.

La Giunta ha ribadito la volontà di procedere con una programmazione stabile, capace di coniugare interventi immediati e strategie di medio periodo, con particolare attenzione alle opere di messa in sicurezza, alla tutela dell’ambiente costiero e alla valorizzazione delle aree a maggiore vocazione turistica.

“Abbiamo scelto di riunirci a Vibo Marina – dichiara il sindaco Enzo Romeo – per un motivo semplice: essere presenti. Le frazioni marine non sono periferia, ma parte viva e fondamentale della nostra città. La situazione del Pennello e le criticità che interessano il litorale richiedono impegno costante, decisioni chiare e una presenza istituzionale che non sia solo formale ma concreta.

Stiamo lavorando con serietà per affrontare problemi che si trascinano da anni, consapevoli che i cittadini meritano risposte e non promesse. La Giunta continuerà a operare con determinazione, perché Vibo Marina deve diventare, definitivamente, un luogo ordinato e pienamente valorizzato. La nostra presenza qui non è la prima e non è episodica: è un segnale politico e amministrativo che confermiamo e rafforzeremo nei prossimi mesi“.