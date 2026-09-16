Giornata speciale a Sant’Eufemia d’Aspromonte: oggi è festa patronale. L’emozione di Sindaco e fedeli | VIDEO

Oggi, 16 settembre, a Sant’Eufemia d’Aspromonte è una giornata di festa, per via delle celebrazioni in onore della sua santa patrona, che uniscono momenti di profonda devozione religiosa a spettacolari usanze popolari. Il rito ha inizio con l’accensione di un cero votivo da parte del sindaco, simbolo del legame tra le istituzioni e la fede, per poi proseguire con una processione in cui la statua viene portata a spalla per le vie cittadine. L’elemento più distintivo e suggestivo è la galleria di fuochi d’artificio, un percorso pirotecnico unico attraverso il quale i fedeli conducono la santa al termine del corteo. Attraverso le parole del sindaco e di uno storico organizzatore, emerge chiaramente come la festa rappresenti l’essenza stessa dell’identità collettiva, alimentata da un amore spirituale che si tramanda di generazione in generazione.

Graziano Tomarchio, in un servizio per StrettoWeb, ha raccolto queste testimonianze. Ecco il video.