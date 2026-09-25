Giorgia Meloni, il sondaggio sulla fiducia: tra consensi e critiche il giudizio degli italiani

Il rapporto tra gli italiani e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni viene fotografato da un nuovo sondaggio di Termometro Politico, realizzato con metodo CAWI su un campione di 2.500 intervistati tra il 22 e il 24 settembre 2026.

Alla domanda “Ha fiducia nel presidente del Consiglio Giorgia Meloni?”, le risposte mostrano un quadro articolato: una parte degli intervistati esprime un livello elevato di fiducia nei confronti della premier, mentre una quota maggioritaria dichiara di non averne. Il dato più rilevante riguarda la risposta “per nulla”, scelta dal 51,8% del campione.

Il 23,6% dichiara “molta” fiducia nella premier

Secondo la rilevazione di Termometro Politico, il 23,6% degli italiani intervistati afferma di avere molta fiducia in Giorgia Meloni. Si tratta della quota più alta tra le risposte positive raccolte dal sondaggio, indicando una componente dell’opinione pubblica che mantiene un giudizio molto favorevole sull’operato del presidente del Consiglio. Un altro 14,5% dichiara invece di avere abbastanza fiducia. Sommando le due risposte positive, emerge quindi una percentuale complessiva del 38,1% di intervistati che manifesta un livello di fiducia almeno sufficiente nei confronti della premier.

Il 51,8% risponde “per nulla”: il dato principale del sondaggio

La risposta più frequente alla domanda sulla fiducia è però quella negativa. Il 51,8% degli intervistati dichiara infatti di non avere “per nulla” fiducia nel presidente del Consiglio. Si tratta della componente più ampia del campione e rappresenta il principale elemento emerso dalla rilevazione. Un ulteriore 9,6% indica invece di avere poca fiducia. Considerando anche questa fascia, la quota di chi esprime un giudizio negativo o molto limitato sulla fiducia arriva complessivamente al 61,4%.

La quota di indecisi resta molto contenuta

Il sondaggio registra anche una percentuale molto ridotta di persone che preferiscono non esprimersi. Lo 0,5% degli intervistati ha infatti scelto la risposta “Non so/preferisco non rispondere”. Il dato mostra quindi che la maggior parte del campione ha espresso una posizione precisa rispetto al livello di fiducia nei confronti della presidente del Consiglio.

Il quadro della fiducia nel governo e nella leadership politica

Il dato sulla fiducia personale in Giorgia Meloni si inserisce nel più ampio dibattito sul consenso verso il Governo e sulla percezione dell’azione politica della maggioranza. I sondaggi sulla fiducia rappresentano una fotografia del momento in cui vengono realizzati e possono essere influenzati da numerosi fattori, tra cui l’attualità politica, le decisioni dell’esecutivo, il dibattito pubblico e le priorità indicate dagli elettori. La rilevazione di Termometro Politico restituisce quindi un’immagine divisa: una parte degli italiani continua a dichiarare fiducia nella premier, mentre un’altra parte, più ampia nel campione analizzato, esprime un giudizio negativo.

Il sondaggio: metodo e periodo della rilevazione

Il sondaggio è stato realizzato con metodo CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) su 2.500 persone intervistate tra il 22 e il 24 settembre 2026. I risultati rappresentano le opinioni raccolte nel periodo indicato e costituiscono una rilevazione statistica delle percezioni degli intervistati, non un risultato elettorale.