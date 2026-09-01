Gioiosa Ionica, “Ciak Europa!” accende i riflettori sulle opportunità Ue per giovani, artisti e territori

Martedì 1 settembre, alle ore 21.00, nel suggestivo Giardino di Palazzo Amaduri a Gioiosa Ionica, Europe Direct Calabria Europa propone “CIAK EUROPA!”, un incontro dedicato alle opportunità che l’Unione europea mette a disposizione di artisti, giovani, operatori culturali e territori. Si parlerà di Europa Creativa, Erasmus+, mobilità degli artisti, formazione e nuove opportunità per il settore culturale, dando spazio anche alle testimonianze dei partecipanti al progetto Erasmus+ “Imprenditorialità senza confini”: perché l’Europa non è soltanto programmi e finanziamenti, ma soprattutto esperienze, incontri, competenze e possibilità concrete di crescita.

Uno sguardo sarà rivolto anche al prossimo Stato dell’Unione Europea – SOTEU 2026, per capire quali saranno le priorità europee e quali prospettive potranno aprirsi per i nostri territori. La serata sarà arricchita dall’intermezzo musicale di Chiara Pelle e Andrea Carmine Orlando.

E alle 22:30, spazio al grande schermo con la proiezione del film in concorso “Esistenza Zero” di Matteo Scarfò. Una serata per scoprire un’Europa che sostiene la cultura, mette in movimento le idee e crea connessioni anche nei nostri territori.