Gioia Tauro, tavolo sulla sicurezza in Prefettura: il sindaco sospende la protesta

Nuovo passaggio istituzionale sul fronte della sicurezza a Gioia Tauro dopo i recenti atti intimidatori che hanno scosso la comunità e coinvolto direttamente il sindaco Simona Scarcella e i suoi figli. La Prefettura di Reggio Calabria ha convocato per martedì alle ore 12.00 una nuova riunione tecnica di coordinamento per la sicurezza pubblica, alla quale prenderà parte anche il primo cittadino. La comunicazione è arrivata al Comune a seguito delle segnalazioni e delle richieste avanzate dall’Amministrazione comunale. La convocazione viene accolta positivamente da Palazzo San Giovanni e determina anche una conseguenza immediata: tutte le iniziative annunciate dal sindaco per lunedì 14 settembre vengono sospese, in attesa di conoscere l’esito del tavolo prefettizio.

Gioia Tauro, la Prefettura convoca un nuovo tavolo sulla sicurezza

È il Comune stesso a rendere noto il nuovo sviluppo istituzionale. “A seguito delle segnalazioni e delle richieste avanzate dall’Amministrazione comunale di Gioia Tauro, la nota della Prefettura di Reggio Calabria è pervenuta al Comune intorno alle ore 13 della giornata odierna, 11 settembre 2026, con la convocazione per martedì alle ore 12.00 di una nuova riunione tecnica di coordinamento per la sicurezza pubblica, alla quale parteciperà anche il sindaco di Gioia Tauro, avvocato Simona Scarcella”. Il tavolo rappresenta dunque il prossimo appuntamento istituzionale chiamato ad affrontare la delicata situazione che si è determinata in città.

Il Comune: “Un’importante apertura istituzionale”

La convocazione viene interpretata come un segnale significativo da parte della Prefettura. “L’Amministrazione comunale accoglie con favore la convocazione, considerandola un’importante apertura istituzionale e un’occasione concreta per affrontare una vicenda che ha profondamente scosso la comunità.” Il Comune sottolinea quindi la necessità di utilizzare il prossimo incontro non come un passaggio meramente formale, ma come un’occasione per affrontare nel merito una situazione che ha avuto un forte impatto sull’intera comunità gioiese. La vicenda, infatti, non viene considerata circoscritta soltanto alle persone direttamente coinvolte, ma come un problema che riguarda più in generale il rapporto tra istituzioni, sicurezza e serenità della città.

Sospese le iniziative annunciate da Simona Scarcella per il 14 settembre

La novità più immediata riguarda le iniziative che il sindaco Simona Scarcella aveva annunciato per lunedì. Il Comune comunica che, alla luce della convocazione arrivata dalla Prefettura, ogni iniziativa viene per il momento fermata. “In vista del tavolo prefettizio, ogni iniziativa annunciata dal sindaco Simona Scarcella per lunedì 14 settembre viene sospesa, in attesa degli esiti dell’incontro”. La scelta è dunque quella di attendere il confronto istituzionale prima di assumere ulteriori iniziative.

Gioia Tauro, la solidarietà dopo gli atti intimidatori

Nel comunicato il Comune dedica ampio spazio anche alle manifestazioni di vicinanza ricevute nei giorni successivi alla vicenda. “L’Amministrazione ringrazia quanti, in questi giorni, hanno manifestato solidarietà e vicinanza, contribuendo a mantenere alta l’attenzione su una questione di particolare delicatezza, che riguarda non soltanto chi è stato direttamente colpito dagli atti intimidatori, ma l’intera comunità gioiese”, evidenzia la nota. Il riferimento agli atti intimidatori resta centrale nel messaggio dell’Amministrazione, che insiste sulla necessità di affrontare la vicenda attraverso un confronto istituzionale capace di produrre misure concrete.

Dal tavolo prefettizio attese risposte concrete sulla sicurezza

L’obiettivo del Comune è che la riunione convocata dalla Prefettura di Reggio Calabria possa portare a decisioni operative e strumenti di tutela adeguati. “L’auspicio è che dal confronto istituzionale possano emergere risposte concrete e misure adeguate di tutela, capaci di restituire serenità alle persone coinvolte e sicurezza alla città.” È questo il punto sul quale l’Amministrazione concentra maggiormente le proprie aspettative. La richiesta non riguarda soltanto la protezione di chi è stato direttamente interessato dalla vicenda, ma più in generale la capacità delle istituzioni di garantire sicurezza e serenità a Gioia Tauro.

La città si stringe attorno al sindaco e ai suoi figli

Il comunicato si chiude richiamando il clima che si è creato in città nelle ultime giornate. “Gioia Tauro, in queste giornate difficili, si è stretta attorno al proprio sindaco e ai suoi figli. Un segnale di vicinanza che l’Amministrazione intende valorizzare con senso di responsabilità, affidando ora al confronto con le istituzioni il compito di individuare le soluzioni necessarie”. Il Comune sceglie quindi una linea di attesa e responsabilità istituzionale. Le iniziative previste per lunedì vengono sospese, mentre tutte le attenzioni si spostano adesso sul tavolo di martedì alle 12, quando Prefettura, amministrazione e soggetti coinvolti nel coordinamento per la sicurezza pubblica saranno chiamati a confrontarsi sulla situazione. Per Gioia Tauro si apre così un passaggio delicato: dalle manifestazioni di solidarietà e dalle richieste di intervento si passa ora alla fase delle decisioni, con l’auspicio espresso dall’Amministrazione che possano arrivare misure concrete capaci di tutelare le persone coinvolte e restituire maggiore sicurezza all’intera città.