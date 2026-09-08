Gioia Tauro, minacce ai figli del sindaco Scarcella: la comunità si stringe attorno al primo cittadino | INTERVISTA

Le gravi minacce di morte rivolte ai figli del sindaco di Gioia Tauro, Simona Scarcella, hanno suscitato forte sgomento nella comunità cittadina e istituzionale. Un episodio definito di estrema gravità, perché colpisce non soltanto il ruolo pubblico del primo cittadino, ma anche la dimensione più privata e familiare di chi ricopre un incarico istituzionale. La vicenda ha provocato una immediata reazione di vicinanza da parte della comunità religiosa e civile. Durante i festeggiamenti in onore di Maria Santissima di Porto Salvo, alla presenza del vescovo, il parroco ha voluto dedicare un momento pubblico di preghiera e solidarietà al sindaco, ribadendo un messaggio chiaro: le istituzioni, soprattutto quando sono chiamate ad affrontare momenti difficili, non possono essere lasciate sole.

La vicinanza della Chiesa al sindaco di Gioia Tauro dopo le minacce

Il gesto della Chiesa locale ha rappresentato un segnale forte di sostegno nei confronti del sindaco Simona Scarcella, destinataria di un atto intimidatorio che ha coinvolto direttamente i suoi familiari. Un richiamo alla necessità di difendere il principio della legalità e di garantire sostegno a chi rappresenta le istituzioni sul territorio. La comunità di Gioia Tauro ha così manifestato la propria vicinanza al primo cittadino, in un momento particolarmente delicato segnato da paura e preoccupazione. L’episodio ha riportato al centro dell’attenzione il tema della sicurezza degli amministratori locali e delle pressioni che possono subire nello svolgimento del loro mandato.

L’intervista di Graziano Tomarchio per StrettoWeb al sindaco Scarcella

Dopo la presa di posizione pubblica della Chiesa e il momento di raccoglimento durante le celebrazioni religiose, il sindaco Simona Scarcella è stato intervistato da Graziano Tomarchio per StrettoWeb, che ha raccolto le sue dichiarazioni sulla vicenda e sulle conseguenze di quanto accaduto. Nel corso dell’intervista, il primo cittadino di Gioia Tauro ha avuto modo di raccontare il clima vissuto dopo le minacce rivolte ai propri figli e di affrontare il tema del rapporto tra istituzioni, cittadini e legalità. Un confronto nato con l’obiettivo di approfondire una situazione che ha coinvolto profondamente non solo l’amministrazione comunale, ma l’intera comunità.

La solidarietà al sindaco e il richiamo alla legalità

L’atto intimidatorio contro la famiglia del sindaco rappresenta un episodio che va oltre la dimensione politica, investendo direttamente la serenità personale di chi esercita una funzione pubblica. La risposta arrivata dalla comunità religiosa e cittadina ha voluto riaffermare il valore della presenza delle istituzioni e della società civile accanto agli amministratori. A Gioia Tauro resta alta l’attenzione sulla vicenda, mentre prosegue il percorso di approfondimento necessario per fare piena luce sull’accaduto e individuare le responsabilità. Un momento in cui il messaggio emerso dalla comunità è quello della compattezza e della difesa dei valori della legalità, della democrazia e della convivenza civile.