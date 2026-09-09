Gioia Tauro, grande partecipazione di fedeli alla processione per Maria di Porto Salvo: anche il Sindaco tra i portatori | VIDEO

Grande partecipazione a Gioia Tauro per la conclusione dei festeggiamenti in onore di Maria di Porto Salvo, un evento che unisce profondamente l’intera cittadinanza. Ai microfoni di Graziano Tomarchio, nel suo servizio per StrettoWeb, il Sindaco (tra i portatori) e un giovane portatore sottolineano come questa festività rappresenti un raro momento di pacificazione sociale e unione per un territorio spesso difficile. Un elemento distintivo è la massiccia partecipazione dei giovani portatori, che mantengono vive tradizioni suggestive come la caratteristica corsa finale della statua verso la chiesa.

Di seguito il servizio completo.