Gioia Tauro-Drosi, discarica abusiva a cielo aperto lungo la provinciale: rifiuti, eternit e auto abbandonate nel degrado | VIDEO

Una strada trasformata in una discarica abusiva a cielo aperto. È questa la denuncia che arriva dalla strada provinciale che collega Gioia Tauro a Drosi, dove da tempo i cittadini segnalano una situazione di grave degrado ambientale caratterizzata dalla presenza di rifiuti di ogni genere abbandonati ai margini della carreggiata. Cumuli interminabili di immondizia, vecchi elettrodomestici, carcasse di automobili, pneumatici fuori uso, materiali provenienti da lavorazioni edili e persino eternit: un elenco di rifiuti che racconta una situazione diventata insostenibile per chi ogni giorno percorre quella strada.

Le immagini girate da Graziano Tomarchio per StrettoWeb e le testimonianze dei residenti restituiscono il quadro di un territorio profondamente segnato dall’abbandono, dove un’importante arteria della Piana di Gioia Tauro rischia di trasformarsi definitivamente in un punto di raccolta illegale per rifiuti urbani, ingombranti e speciali.

Gioia Tauro-Drosi, una strada invasa dai rifiuti: la denuncia dei cittadini

La situazione lungo la strada provinciale Gioia Tauro-Drosi non sarebbe un fenomeno recente. Secondo quanto raccontato dai residenti, il problema si trascina ormai da anni, nonostante numerose segnalazioni rivolte agli enti competenti. Chi percorre quotidianamente quel tratto di strada per motivi di lavoro o per gli spostamenti quotidiani racconta una realtà fatta di abbandoni continui e di interventi che, secondo i cittadini, non avrebbero ancora prodotto una soluzione definitiva.

“Nessuno interviene in modo risolutivo”, denunciano alcuni residenti, evidenziando come la presenza dei rifiuti sia diventata ormai una costante. Il timore è che l’area sia diventata un punto abituale per chi decide di disfarsi illegalmente di materiali di scarto, aggravando una situazione già critica dal punto di vista ambientale e igienico-sanitario.

Eternit, pneumatici e rifiuti speciali: cresce l’allarme ambientale

Tra i materiali abbandonati lungo la carreggiata non ci sarebbero soltanto rifiuti comuni, ma anche elementi che richiedono particolare attenzione per la loro potenziale pericolosità. La presenza segnalata di eternit, materiale contenente amianto che necessita di procedure specifiche per la rimozione e lo smaltimento, rappresenta uno degli aspetti più delicati della vicenda. A questo si aggiungono pneumatici, plastica, materiali edili e altri rifiuti che, se lasciati per lungo tempo sul territorio, possono contribuire al deterioramento dell’ambiente circostante. Secondo i cittadini, la situazione sarebbe ulteriormente aggravata dalla presenza di carcasse di automobili abbandonate, un fenomeno che oltre al problema ambientale genera anche una percezione di insicurezza e degrado.

Roghi di rifiuti sulla provinciale: fumi tossici e danni all’ambiente

Un altro elemento che aumenta la preoccupazione riguarda i segni di roghi recenti individuati tra i materiali abbandonati. Copertoni e materiali plastici sarebbero stati bruciati, sprigionando fumi potenzialmente dannosi per la salute pubblica e per l’ecosistema. La combustione illegale dei rifiuti rappresenta infatti una pratica particolarmente problematica perché può provocare l’emissione nell’aria di sostanze nocive, soprattutto quando vengono bruciati materiali come gomme, plastiche o altri prodotti di origine industriale. Per i residenti, il rischio è che oltre al fenomeno dell’abbandono incontrollato si aggiunga anche quello dei roghi di rifiuti, con conseguenze ancora più pesanti sul territorio della Piana di Gioia Tauro.

La protesta dei residenti: “qui c’è di tutto e di più”

La rabbia dei cittadini nasce soprattutto dalla percezione di una situazione ormai fuori controllo. “La zona viene continuamente presa di mira non solo da privati, ma probabilmente anche da aziende che scelgono di disfarsi illegalmente dei propri scarti industriali e speciali. Qui c’è di tutto e di più, compresi materiali potenzialmente pericolosi come l’eternit e carcasse di veicoli”, raccontano i residenti. Una denuncia che punta l’attenzione non soltanto sul problema dell’abbandono dei rifiuti, ma anche sulla necessità di individuare i responsabili attraverso controlli più efficaci. Secondo i cittadini, il fenomeno richiederebbe un’azione coordinata tra istituzioni, enti locali e organi di controllo per impedire che la strada continui a essere utilizzata come una discarica illegale.

L’appello alle istituzioni: bonifica immediata e telecamere contro gli incivili

La richiesta che arriva dal territorio è chiara: serve un intervento urgente per restituire decoro e sicurezza all’area. I residenti chiedono innanzitutto una bonifica completa della zona, con la rimozione dei rifiuti accumulati lungo la strada e una verifica specifica sui materiali potenzialmente pericolosi presenti. Ma la richiesta riguarda anche il futuro: secondo i cittadini, senza un sistema efficace di prevenzione il rischio è che, dopo la pulizia, la situazione possa ripetersi nel giro di poco tempo. Per questo motivo viene chiesta l’installazione di sistemi di videosorveglianza e un rafforzamento dei controlli sul territorio, così da individuare chi abbandona illegalmente i rifiuti e procedere con le sanzioni previste.

Una ferita aperta nella Piana di Gioia Tauro: il territorio chiede una svolta

La vicenda della strada provinciale tra Gioia Tauro e Drosi riporta al centro il tema della tutela ambientale e della gestione del territorio. La presenza di una discarica abusiva lungo una strada frequentata quotidianamente rappresenta non soltanto un problema estetico, ma una questione che riguarda la qualità della vita dei cittadini, la sicurezza ambientale e la valorizzazione di un’area strategica della Calabria.

La richiesta che arriva dai residenti è quella di passare rapidamente dalle segnalazioni agli interventi concreti, con una strategia capace di unire bonifica, prevenzione e controllo. La speranza è che la provinciale possa tornare presto a essere una strada normale e non il simbolo di un degrado che, secondo chi vive il territorio, dura ormai da troppo tempo.