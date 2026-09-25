Gioia Tauro, arriva il Circo di Greca Orfei: 100 animali esotici, grandi felini e tante sorprese | INTERVISTA

Il Circo Greca Orfei approda a Gioia Tauro dal 25 settembre al 4 ottobre, portando in scena una produzione curata dalla nipote della celebre Moira Orfei. La signora Mavilla, intervistata da Graziano Tomarchio per StrettoWeb, ha sottolineato che la città rappresenta una piazza prestigiosa nella quale il pubblico sa riconoscere e valorizzare l’alta qualità delle esibizioni circensi. Lo spettacolo fonde la tradizione acrobatica con un’imponente esposizione faunistica, includendo grandi felini e una vasta collezione di oltre cento animali esotici ispirata alle atmosfere di Indiana Jones.

Gli organizzatori prevedono una doppia programmazione giornaliera (tranne il giorno del debutto con spettacolo singolo alle ore 21:00) alle 17:30 e alle 21:00 (sabato e domenica 17:30 e 19:30). Questa iniziativa segna l’inizio di un percorso che toccherà vari comuni della zona, offrendo un’esperienza immersiva tra coreografie d’autore e rettili rari.