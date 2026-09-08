Gioia Tauro, A.I.P.: “pieno sostegno a prefetti impegnati nell’affermazione della legalità”

L’A.I.P., Associazione Italiana Prefetti, “manifesta vicinanza e pieno sostegno ai colleghi impegnati in prima linea per l’affermazione della legalità in territori di particolare complessità caratterizzati dalla presenza pervasiva della criminalità organizzata di tipo mafioso. Attacchi come quelli che si registrano a mezzo stampa in questi giorni all’indirizzo dei colleghi della Prefettura di Reggio Calabria vanno respinti con forza, nella piena consapevolezza che il lavoro portato avanti quotidianamente, con spirito di servizio e abnegazione, dalle Prefetture è svolto nell’esclusivo interesse dei cittadini e delle comunità locali, al fine di assicurarne la pacifica convivenza all’interno di una cornice di legalità e di mantenimento dell’ordine pubblico”, si legge in una nota dell’Associazione.

“Pieno e incondizionato sostegno, dunque, all’attività delle Prefetture e delle Commissioni di indagine – le quali meritano fiducia – per un sereno svolgimento dei compiti di prevenzione amministrativa, nell’ambito delle prerogative riconosciute ai prefetti in tema di verifica dei possibili tentativi di infiltrazione mafiosa in grado di incidere sulla corretta gestione dei territori e della vita politica locale. In territori nei quali la pressione della criminalità organizzata continua a rappresentare una sfida per le istituzioni, tutelare l’autorevolezza e la serenità di chi è chiamato a esercitare queste delicate funzioni significa rafforzare la presenza e l’azione dello Stato”, conclude la nota.