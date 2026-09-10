Giardini Naxos, “Katabasis”: alle 6 del mattino, l’alba teatrale con Alessio Boni | INFO

Un’alba teatrale sulle rive del mare, nel cuore del Parco archeologico di Naxos. Sabato 12 settembre alle ore 6 del mattino Alessio Boni sarà protagonista al Teatro della Nike con “Katabasis”, dal VI libro dell’Eneide di Virgilio, uno degli appuntamenti centrali della sesta edizione di “Interpretare l’Antico”, la rassegna organizzata dalla Rete Latitudini con la direzione artistica di Gigi Spedale. Con le musiche dal vivo di Franca Bongiovanni, la drammaturgia e la messa in scena dello stesso Alessio Boni, Katabasis è una produzione Statale 114, con distribuzione Rete Latitudini.

Al centro dello spettacolo c’è la discesa agli Inferi di Enea, uno dei passaggi più intensi del poema virgiliano. Il viaggio attraversa la grotta della Sibilla, lo Stige e Caronte, l’incontro con Didone e quello con Anchise, fino alle Porte del Sonno. La katabasis, la discesa nel mondo dei morti, diventa così un percorso attraverso le tenebre, la memoria, la morte e il fato, fino al ritorno verso la luce.

Ed è proprio il sorgere del giorno a diventare parte dell’esperienza teatrale: la parola di Virgilio e la musica dal vivo incontreranno il paesaggio del Teatro della Nike in un appuntamento che rinnova la formula delle “albe a teatro”, tra gli elementi caratterizzanti di “Interpretare l’Antico”.

La presenza di Alessio Boni si inserisce nel percorso della rassegna dedicato alla rilettura contemporanea dei miti e dei testi classici, portando al centro della scena uno dei grandi archetipi del mondo antico: la discesa nell’aldilà e il confronto dell’uomo con ciò che lo precede, con la memoria e con il proprio destino.

L’appuntamento con “Katabasis” è sostenuto da Delta Hotels by Marriott Giardini Naxos. Interpretare l’Antico” è realizzata con il sostegno del Parco archeologico di Naxos, della Regione Siciliana, attraverso gli Assessorati dei Beni culturali e dell’Identità siciliana e del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, e dell’ERSU di Messina. Collaborano NaxosLegge e il DAMS dell’Università di Messina. La rassegna ha il patrocinio del Comune di Giardini Naxos.

Per “Katabasis” è previsto un biglietto unico di 15 euro. Prevendita su LiveTicket – Latitudini Rete. Il botteghino apre 30 minuti prima dell’inizio dello spettacolo.