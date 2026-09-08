Giardini Naxos, il “Premio Promotori della Cultura”: i nomi dei premiati

Sono diversi i protagonisti del mondo della Cultura italiana a cui quest’anno è stato conferito il “Premio Promotori della Cultura”, che sarà consegnato venerdì 11 settembre alle 18.30 al Lido di Naxos, a Giardini Naxos, nell’ambito della XVI edizione del Festival NaxosLegge. Tra le personalità premiate in questa edizione, figurano, tra gli altri, il giornalista e scrittore Alberto Samonà, direttore dei siti Unesco di Villa Adriana e Villa d’Este a Tivoli, il direttore del Teatro Biondo Stabile di Palermo, Valerio Santoro, Valentina Currenti, direttrice del Conservatorio di Nocera Torinese, il poeta Giuseppe Conte, tra i massimi riferimenti della poesia contemporanea, e l’artista Nicola Verlato.

Insieme a loro, a ricevere il riconoscimento, dedicato alla memoria di Franz Riccobono, anche l’ambasciatrice di Romania Grabriela Dancau, il politologo Marco Tarchi, il presidente dell’Autorità Portuale dello Stretto Francesco Rizzo, il direttore artistico del Festival delle Eolie Francesco Malfitano, il direttore artistico del Mythos Festival Luigi Tabita e Flavia Maraston, dirigente della Cultura della Città di Pordenone, Capitale Italiana della Cultura 2027.

La cerimonia, condotta da Fulvia Toscano, sarà uno degli appuntamenti centrali dell’avvio di questa edizione di NaxosLegge, festival in programma dal 10 al 18 settembre.

Il Premio assume così anche quest’anno la funzione di una sorta di mappa delle eccellenze culturali: non un riconoscimento rivolto a un solo settore, ma uno sguardo trasversale su chi opera nella letteratura, nella poesia, nell’arte, nel teatro, nella musica, nella valorizzazione del patrimonio e nelle istituzioni culturali. Come ogni anno, il premio consiste in un’opera della scultrice Stefania Pennacchio.

La serata sarà accompagnata dagli interventi musicali del maestro Francesco Loccisano, interprete della chitarra battente, e si concluderà con la lettura del Carme ai Lari di Giuseppe Conte affidata all’attore Giovanni Calcagno.

Prima della cerimonia, alle 16.30 al Museo Archeologico di Naxos, il poeta Giuseppe Conte presenterà il suo nuovo romanzo Della stessa sostanza dei sogni. Monologhi del mito. Alle 17.45, al Lido di Naxos, lo stesso Conte dialogherà con Marco Tarchi sul tema “Mito e politica / Mito e poesia”, in una conversazione moderata da Fulvia Toscano.