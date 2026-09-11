Giardini Naxos, il 13 settembre al Teatro della Nike “Nel ventre” con Stefano Panzeri | FOTO

Sarà “Nel ventre”, domenica 13 settembre alle ore 21 al Teatro della Nike del Parco archeologico di Naxos, a chiudere il programma teatrale della sesta edizione di “Interpretare l’Antico”, la rassegna organizzata dalla Rete Latitudini con la direzione artistica di Gigi Spedale. Tratto dall’omonimo romanzo di Sergio Claudio Perroni, lo spettacolo vede in scena Stefano Panzeri, con la regia di Andrea Paolucci e Stefano Panzeri. La produzione è del Teatro dell’Argine.

La vicenda si svolge dentro il cavallo di Troia, nelle ore che precedono l’ultima battaglia. Ulisse, Epeo, Neottolemo e un pugno di soldati aspettano nel buio, mentre fuori dalle mura i compagni hanno abbandonato la spiaggia e i Troiani li hanno visti partire.

Nel ventre del cavallo, l’attesa diventa il tempo del dubbio e della paura. Il racconto attraversa il tema del dover essere, del destino, della scelta e della paura di scegliere, restituendo il lato più umano degli uomini chiamati a diventare protagonisti del mito.

Con “Nel ventre” si conclude il percorso teatrale di Interpretare l’Antico 2026, che anche in questa sesta edizione ha messo in dialogo la materia classica con i linguaggi e le sensibilità contemporanee, attraverso differenti forme di riscrittura del mito.

La rassegna è realizzata con il sostegno del Parco archeologico di Naxos, della Regione Siciliana, attraverso gli Assessorati dei Beni culturali e dell’Identità siciliana e del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, e dell’ERSU di Messina. Collaborano NaxosLegge e il DAMS dell’Università di Messina. L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Giardini Naxos.

I biglietti per lo spettacolo costano 10 euro intero, 7 euro per under 18, over 70 e studenti e 8 euro per ArcheoClub e convenzioni. Prevendita su LiveTicket – Latitudini Rete. Il botteghino apre 30 minuti prima dell’inizio dello spettacolo.