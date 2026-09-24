Giardini Naxos, è morto Turi Orlando: fondò CONFELP e dedicò la sua vita al sindacato e alla tutela dei lavoratori

Si è spento Turi Orlando, fondatore e Segretario Generale di CONFELP, la Confederazione che negli anni ha costruito una presenza sempre più ampia nel panorama sindacale italiano. Una figura che ha legato il proprio percorso umano e professionale alla difesa dei lavoratori, partendo dalle realtà più vicine al territorio e arrivando alla costruzione di una struttura oggi presente in diverse regioni italiane. La notizia della sua scomparsa è stata comunicata dalla stessa CONFELP, che ha espresso profondo cordoglio ricordando una guida capace di trasmettere valori come indipendenza, trasparenza e attenzione alle persone. Orlando lascia un’eredità fatta di impegno quotidiano, ascolto e rapporto diretto con chi si rivolge al sindacato per trovare sostegno, tutela e rappresentanza.

Dalle origini a Malvagna al lungo percorso nel mondo sindacale

La storia di Turi Orlando nasce a Malvagna, piccolo centro della provincia di Messina, dove giovanissimo ha iniziato il proprio impegno al fianco dei braccianti agricoli del territorio. Un’esperienza che ha rappresentato il punto di partenza di un percorso umano e sindacale costruito sul contatto diretto con i problemi concreti dei lavoratori. Prima ancora delle strutture organizzate e dei ruoli nazionali, Orlando ha conosciuto il mondo del lavoro attraverso le difficoltà quotidiane delle persone, maturando una visione del sindacato fondata sulla presenza e sull’ascolto. Da quella prima esperienza è nato un progetto più ampio, con l’obiettivo di creare una realtà capace di rappresentare lavoratori e cittadini senza perdere il legame con il territorio.

La nascita di CONFELP e la costruzione di una realtà nazionale

Nel corso degli anni Turi Orlando ha fondato CONFELP, trasformando un’intuizione nata dal rapporto con i lavoratori in una Confederazione strutturata e presente sul territorio nazionale. Un percorso costruito, come sottolineato dalla stessa organizzazione, senza appoggi politici e con una convinzione precisa: il sindacato deve avere come unico riferimento le persone che rappresenta. La crescita di CONFELP è stata accompagnata dalla volontà di mantenere una propria autonomia, puntando su competenze professionali, servizi e vicinanza agli iscritti. Per Orlando, il ruolo sindacale non era soltanto una funzione organizzativa, ma una responsabilità sociale: essere accanto a chi affronta difficoltà nel mondo del lavoro, offrendo strumenti di tutela e occasioni di confronto.

Un sindacato fondato su ascolto, dialogo e tutela dei lavoratori

Nel messaggio di cordoglio diffuso da CONFELP emerge il ritratto di un dirigente sindacale che ha sempre considerato fondamentali il dialogo e la capacità di comprendere le esigenze delle persone. “Questo mestiere richiede competenza, ma anche ascolto, dialogo e la volontà concreta di aiutare chi ha bisogno”, è il principio che l’organizzazione attribuisce alla visione lasciata da Orlando. Una filosofia che ha accompagnato il suo lavoro per anni e che oggi rappresenta il patrimonio morale della Confederazione. La sua idea di sindacato era legata alla costruzione di un rapporto di fiducia: non soltanto assistenza tecnica o amministrativa, ma presenza costante nella vita dei lavoratori.

Indipendenza e trasparenza: i valori lasciati alla Confederazione

Tra i valori che hanno caratterizzato l’attività di Turi Orlando ci sono soprattutto indipendenza e trasparenza, principi che secondo CONFELP continueranno a guidare il lavoro della Confederazione anche dopo la sua scomparsa. La sua storia personale viene ricordata come quella di un dirigente che ha scelto di costruire un’organizzazione autonoma, capace di confrontarsi con istituzioni e parti sociali mantenendo la propria identità. Un’eredità che coinvolge non soltanto i vertici della Confederazione, ma anche operatori, collaboratori e tutte le persone che negli anni hanno lavorato all’interno della rete CONFELP.

Il cordoglio di CONFELP e l’abbraccio alla famiglia

Il Consiglio Nazionale di CONFELP, insieme agli operatori e ai collaboratori della Confederazione, si è stretto con affetto alla famiglia di Turi Orlando, ricordando il fondatore come una guida e un punto di riferimento. La scomparsa del Segretario Generale rappresenta un momento di grande dolore per quanti hanno condiviso il suo percorso sindacale e umano. Il ricordo di Orlando resta legato a una lunga attività costruita giorno dopo giorno, attraverso il rapporto con migliaia di lavoratori e con le comunità locali.

I funerali a Malvagna: l’ultimo saluto a Turi Orlando

I funerali di Turi Orlando saranno celebrati venerdì 25 settembre alle ore 15:30 nella Chiesa Madre S. Anna di Malvagna, il paese dove è iniziato il suo percorso umano e sindacale. Sarà l’occasione per familiari, colleghi, rappresentanti della Confederazione e cittadini di rendere omaggio a una figura che ha dedicato gran parte della propria vita alla difesa dei lavoratori e alla costruzione di un sindacato vicino alle persone. Con la sua scomparsa, CONFELP perde il suo fondatore e la sua guida storica, ma il percorso avviato da Orlando continuerà attraverso i valori che ha lasciato: ascolto, competenza, dialogo e tutela dei lavoratori.