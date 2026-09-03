Giardini Naxos, due spettacoli teatrali con protagonista Alessio Boni | INFO

Sarà Alessio Boni il protagonista dei due appuntamenti centrali della sesta edizione di “Interpretare l’Antico”, la rassegna organizzata dalla Rete Latitudini al Teatro della Nike, grazie al sostegno del Parco archeologico di Naxos Taormina, con la direzione artistica di Gigi Spedale: la suggestiva alba teatrale in programma sabato 12 settembre alle 6 del mattino, seguita alle 20:30 dalla presentazione del film Don Chisciotte.

In scena “Katabasis”, dal VI libro dell’Eneide di Publio Virgilio Marone, con le musiche dal vivo di Franca Bongiovanni, drammaturgia e messa in scena dello stesso Alessio Boni. La produzione è di Statale 114, con distribuzione Rete Latitudini.

Il cuore dello spettacolo è la discesa agli Inferi di Enea, uno dei momenti centrali del poema virgiliano. Il viaggio attraversa la grotta della Sibilla, lo Stige e Caronte, l’incontro con Didone e quello con Anchise, fino alle Porte del Sonno. Una katabasis, una discesa nel mondo dei morti, che conduce Enea attraverso le tenebre e il confronto con la memoria, la morte e il fato.

A rendere ancora più particolare l’appuntamento sarà la scelta dell’alba, con il Teatro della Nike del parco archeologico di Naxos affacciato sul mare a fare da scenario alla parola di Virgilio e alla musica dal vivo. “Katabasis” prosegue così il percorso di “Interpretare l’Antico”, che nella sua sesta edizione mette in relazione i miti e i testi della tradizione classica con i linguaggi e la sensibilità della creazione contemporanea.

La giornata del 12 settembre proseguirà poi con gli altri eventi realizzati al Parco archeologico di Naxos Taormina, in collaborazione con NaxosLegge. Alle 17.45 è in programma “Archetipi, dall’Epos al Romanzo. Iliade. Poema della forza, poema della debolezza?”, conversazione con Isabella Bignozzi, Corrado d’Elia e Francesco Morosi, moderata da Daniela Sessa. Alle 19.00 “Con e Contro Don Chisciotte”, con Giuseppe Conte in dialogo con Fulvia Toscano. Alle 19.15, Marco Giorgetti, direttore del Teatro Stabile di Catania, e Charles Chemin, direttore artistico del Watermill Center di New York, presenteranno DON Q, il progetto internazionale tra gli ultimi concepiti da Bob Wilson insieme a Mikhail Baryshnikov. Alle 20.30 sarà poi proiettato il film “Don Chisciotte” di Fabio Segatori, con Alessio Boni, produzione Baby Films, alla presenza del regista e dello stesso Boni, con la moderazione di Gigi Spedale.

I due appuntamenti, che vedono protagonista Alessio Boni, sono sostenuti da Delta Hotels by Marriott Giardini Naxos.

“Interpretare l’Antico” è realizzata con il sostegno del Parco archeologico di Naxos, della Regione Siciliana, attraverso gli Assessorati dei Beni culturali e dell’Identità siciliana e del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, e dell’ERSU di Messina. Collaborano NaxosLegge e il DAMS dell’Università di Messina. La rassegna è patrocinata del Comune di Giardini Naxos.

Il programma teatrale si concluderà domenica 13 settembre alle 21.00 con lo spettacolo “Nel ventre”, dall’omonimo romanzo di Sergio Claudio Perroni, con Stefano Panzeri, regia di Andrea Paolucci e Stefano Panzeri, produzione Teatro dell’Argine, organizzato in collaborazione con il festival NaxosLegge.

Per “Katabasis” è previsto un biglietto unico di 15 euro. La proiezione del film “Don Chisciotte” è a ingresso gratuito. Per “Nel ventre” ingresso unico di 5 euro.