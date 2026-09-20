Germania, l’AfD vola nel Meclemburgo: Merz ammette la sconfitta. A Berlino avanti la Sinistra

Il voto amministrativo in Germania consegna un quadro politico complesso per il cancelliere Friedrich Merz, con due risultati molto diversi tra loro nei due Länder chiamati alle urne: il Meclemburgo-Pomerania Anteriore e Berlino. Secondo i primi exit poll della Zdf, nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore il partito AfD (Alternative für Deutschland) risulta la prima forza con il 38% dei consensi, davanti alla Spd, che si attesterebbe al 36,5%. La Cdu, il partito del cancelliere Merz, si ferma invece al 5%, appena sulla soglia di sbarramento. A Berlino, invece, lo scenario è differente: sempre secondo le rilevazioni diffuse dalla Zdf, la Linke sarebbe in testa con il 26%, mentre la Cdu si posizionerebbe al secondo posto con il 20%. L’AfD nella capitale tedesca arriverebbe al 13,5%, risultando terza forza.

Meclemburgo-Pomerania Anteriore, AfD davanti alla Spd: il risultato che preoccupa la Cdu

Il dato più rilevante della giornata elettorale arriva dal Meclemburgo-Pomerania Anteriore, dove il risultato dell’AfD rappresenta il principale elemento di attenzione del voto. Il partito guidato a livello nazionale da una linea fortemente critica verso l’establishment politico tedesco raggiunge, secondo gli exit poll, il primo posto con il 38%, superando la Spd, storicamente radicata in molte aree della Germania orientale. Per la Cdu di Friedrich Merz il risultato è particolarmente delicato: il partito del cancelliere viene indicato al 5%, una percentuale che lo colloca sulla soglia necessaria per entrare nel parlamento regionale. Le elezioni nel Land orientale arrivano inoltre a pochi giorni dal precedente successo elettorale dell’AfD in Sassonia-Anhalt, avvenuto quindici giorni prima, aumentando l’attenzione sul consenso raccolto dal partito in alcune aree del Paese.

Berlino, la Linke in testa: Cdu seconda e AfD al 13,5%

Diverso il quadro emerso dagli exit poll nella capitale tedesca. Alle elezioni amministrative di Berlino, la Linke risulta prima forza con il 26%, mentre la Cdu si ferma al 20%. L’AfD raggiunge invece il 13,5%, collocandosi al terzo posto. Il voto berlinese restituisce quindi una fotografia differente rispetto al Meclemburgo-Pomerania Anteriore, confermando una forte differenziazione territoriale del panorama politico tedesco. Lo stesso Merz ha sottolineato la distanza tra i due risultati arrivati nella stessa giornata. “Oggi abbiamo due elezioni con due risultati molto diversi. In Meclembrugo il risultato è un disastro, non possiamo abbellirlo. Nella nostra città il nostro candidato era in una situazione molto difficile”.

Merz ammette le difficoltà: “mi assumo la responsabilità”

Parlando alla Adenauer Haus di Berlino subito dopo la diffusione degli exit poll, il cancelliere Friedrich Merz ha riconosciuto la difficoltà del momento per la propria area politica. Il leader della Cdu ha dichiarato di voler comunque proseguire il lavoro di governo e ha indicato nelle riforme la risposta da mettere in campo. “Mi assumo la responsabilità” ha spiegato Merz, riferendosi al suo ruolo sia come cancelliere tedesco sia come presidente del partito. Il cancelliere ha aggiunto di voler “portare avanti il Paese“, sottolineando che la strada indicata sarà quella delle trasformazioni politiche ed economiche. “Fare le riforme” è la risposta indicata da Merz dopo il risultato elettorale.