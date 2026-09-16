Germanà: “via il bollo per milioni di auto e moto, alleggeriamo il carico fiscale degli italiani”

“La cancellazione del bollo per vetture e due ruote entro gli 80 kW è un traguardo senza precedenti che ha il marchio della Lega e di Matteo Salvini. Coinvolge una platea enorme, milioni di mezzi tra auto e moto, e si traduce in un vantaggio tangibile per i bilanci delle famiglie italiane. Un altro impegno mantenuto: alleggerire il carico fiscale e dire basta alle strette ideologiche contro i motori”. Lo afferma il senatore messinese della Lega Nino Germanà, segretario in commissione Trasporti e vicepresidente dei senatori della Lega.

“Mentre Ursula Von der Leyen si ostina a difendere un Green Deal rivelatosi un flop che ha messo in difficoltà cittadini e imprese, noi continuiamo a tutelare chi guida, chi va in moto e la libertà di muoversi”, conclude Germanà.